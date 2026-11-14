Identitti: Filmkritik zu Randa Chahouds Inszenierung der deutschen Identitätspolitik

Randa Chahouds Verfilmung von Niveditas Roman Identitti beleuchtet in Düsseldorf die komplexe deutsche Identitätspolitik und Rassismus-Debatte.

Der Film Identitti von Regisseurin Randa Chahoud setzt sich kritisch mit den aktuellen gesellschaftlichen Debatten über Rassismus und Identität in Deutschland auseinander. Die Hauptfigur Nivedita, verkörpert von Amanda Babaei Vieira, repräsentiert eine Generation von Menschen mit gemischter Herkunft, die unter der Last von Zuschreibungen und der Suche nach Zugehörigkeit leiden. In der Handlung, die in der Universität Düsseldorf spielt, wird deutlich, dass die Protagonistin keine übernatürlichen Fähigkeiten besitzt, sondern stattdessen eine erhöhte Sensibilität für die Privilegien der weißen Mehrheitsgesellschaft entwickelt hat. Ihre Mutter stammt aus Polen und ihr Vater aus Indien, was sie zu einer lebendigen Verkörperung der komplexen Realität von Migration macht. Die Geschichte nutzt die akademische Umgebung, um tiefschürfende Fragen nach sozialer Konstruktion von Hautfarbe und Machtstrukturen im Hochschulsystem aufzuwerfen.

Die Rolle der Professorin Saraswati in der Identitätsdebatte

Saraswati, gespielt von Stephanie Eidt, tritt als zentrale Figur auf, die die etablierten Strukturen der Düsseldorfer Universität herausfordert und durch ihre unconventional Methoden den Studierenden einen Schock verpasst. Die Professorin kleidet sich in weißen Gewändern und trägt ein Bindi auf der Stirn, wodurch sie wie eine heilige Gestalt durch die Gänge schreitet und eine mythische Aura ausstrahlt. In der ersten Stunde ihrer Vorlesung ordnet sie an, dass alle weißen Studierenden das Hörsaalgelände verlassen müssen, was bei einer Studentin den Vorwurf des Rassismus auslöst. Saraswati konfrontiert die verbleibenden Studierenden mit der Frage, wer sich durch die Bezeichnung of Color angesprochen fühlt, was bei den nicht-weißen Kommilitoninnen eine starke körperliche Reaktion hervorruft und sie wie Zombies zum Ausgang taumeln lässt. Diese Inszenierung von Constanza Macras dient als Choreografie der Bewusstwerdung und soll die kollektive Macht der unterdrückten Stimmen sichtbar machen. Saraswati betrachtet ihre Lehre nicht als neutrale Wissensvermittlung, sondern als politisches Instrument, um die bestehenden Verhältnisse umzukehren und den Studierenden zu verdeutlichen, dass sie nicht zu den liebenswerten Menschen der Mehrheitsgesellschaft gehören.

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Von der Ich-Erzählung zum politischen Film in Düsseldorf

Der Film basiert auf dem Roman Identitti, der unter diesem Pseudonym von der Autorin veröffentlicht wurde, deren Vater indischer Herkunft ist und deren Mutter polnischstämmig ist. Ursprünglich spiegelte das Werk den gesellschaftlichen Diskurs in einem überhitzten Mix aus Ich-Erzählung, Social-Media-Posts und popkulturellen Versatzstücken wider, die aus einem Proseminar stammen. Damals, als der Film entstand, war gerade ein kleiner Kulturkampf entbrannt, bei dem das aufkeimende Bewusstsein dafür, dass das Reden von Diversität auch ein Handeln nach sich ziehen sollte, in die Mitte der Gesellschaft vordrang. Die Debatte verlief weitgehend wohlwollend, wenn auch nicht widerspruchsfrei, und reflektierte die Ambivalenzen, die Nivedita in sich trug, als sie sich die Hälfte ihres Lebens danach sehnte, weißer zu sein, und die andere Hälfte danach, dunkler zu sein. Ihre Cousine Priti, gespielt von Saba Lou Khan, nennt sie Kokosnuss, da sie außen braun und innen weiß erscheine, was das innere Dilemma der doppelten Identität pointiert beschreibt. Die Autorin nutzte ihre eigene Erfahrung mit (Selbst-)Zuschreibung und Zugehörigkeit, um die sozialen Erfahrungen, die aus der Hautfarbe resultieren, literarisch und nun filmisch aufzuarbeiten.

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Aktualisierung der gesellschaftlichen Widersprüche durch Randa Chahoud

Die Verfilmung durch Randa Chahoud kommt unter völlig anderen Vorzeichen in die Kinos als die damalige Lektüre des Romans. Heute sieht das Personal jeder Netflix-Serie aus wie die Fußgängerzone einer x-beliebigen mittelgroßen deutschen Stadt, was eine oberflächliche Akzeptanz suggeriert. Trotzdem wackeln die gesellschaftlichen Errungenschaften der vergangenen Jahre, und der Begriff der Remigration ist positiv oder ex negativo in den politischen Diskurs eingesickert. Der Blick auf den Nahost-Konflikt hat die Differenz zwischen weißen und nicht-weißen Deutschen wieder stärker sichtbar gemacht, was die Relevanz der Themen aus Identitti aktuell macht. Der Film nutzt diese angespannte Lage, um zu zeigen, wie schnell die Fassade der Toleranz bröckeln kann. Die Debatte um Rachel Dolezal, die sich jahrelang als Schwarze ausgegeben hatte, löste 2021 in akademischen Kreisen eine intensive Diskussion aus, die auch in den Film einfließt. Sanyal machte sich dabei nicht über die Empörung über Dolezals Übergriff lustig, sondern hatte Spaß an der Kontroverse und den selbstgerechten Positionen, mit denen die Akademikerin angegriffen oder verteidigt wurde.

Diverse Rollen und das Erbe von Rachel Dolezal im Film

Die Schauspielerinnen wechseln in der Inszenierung zwischen den Rollen der wütenden Studierenden und der weißen Dozentin, die sich als Schwarze fühlt, um die Perspektivenvielfalt und die Fluidität von Identität darzustellen. Saraswati ist in Teilen als Verkörperung von Rachel Dolezal zu verstehen, die in den leuchtenden Augen Niveditas eine gelehrige Schülerin erkennt und diese zu ihren studentischen Hilfskräften macht. Auch Niveditas beste Freundin Oluchi, gespielt von Zoe Magdalena, ist Teil dieses Geflechts von Beziehungen und Mentorship. Was die Arbeit als Hilfskraft für die Blumen der Mentorin zu gießen bedeutet, führt dazu, dass Nivedita in der Wohnung der Professorin auf ein altes Foto, Bräunungscreme und braune Kontaktlinsen stößt. Diese Entdeckung offenbart die Widersprüche der Mentors und untergräbt deren moralische Überlegenheit, während Nivedita selbst weiter zwischen den Welten hin und her gerissen bleibt. Die Choreografie der Bewusstwerdung endet nicht mit einer einfachen Lösung, sondern zeigt die fortwährende Anspannung und die Notwendigkeit, sich ständig neu zu positionieren. Die Kombination aus akademischer Theorie und persönlicher Tragik macht den Film zu einem wichtigen Dokument der aktuellen deutschen Identitätsdebatte.