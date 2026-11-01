Idris Elba kehrt mit Survival-Sci-Fi Above The Below zurück

Idris Elba kehrt als Regisseur und Schauspieler mit dem Survival-Sci-Fi-Film Above The Below zurück. Lionsgate veröffentlicht den ersten Trailer.

Idris Elba kehrt mit dem Survival-Sci-Fi -Film Above The Below als Regisseur und Schauspieler ins Science-Fiction -Genre zurück. Der Verleiher Lionsgate hat dazu den ersten Trailer veröffentlicht. In den US-Kinos läuft der Film mit Idris Elba, Hero Fiennes Tiffin, Caitlin FitzGerald, Isla Jackson-Ritchie und Imiteshparmar.

Die Handlung dreht sich um eine Crew, die nach einer Katastrophe um ihr Leben kämpfen muss. Der Film ist eine britische Produktion und die zweite Regiearbeit des populären Schauspielers Idris Elba.

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Die Handlung des Survival-Films

Astronaut Jackson, gespielt von Idris Elba, bereitet sich gemeinsam mit seinen Kolleg*innen Rhodes, gespielt von Hero Fiennes Tiffin, und Brookes, gespielt von Caitlin FitzGerald, auf die Rückkehr zur Erde vor. Die Vorbereitungen laufen zunächst wie geplant.

Während des Wiedereintritts kommt das Raumschiff vom Kurs ab und stürzt ins Meer. Die Crew ist von jeglicher Kommunikation abgeschnitten und sinkt unaufhörlich, sodass ihr Überleben unmittelbar gefährdet ist.

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Ein Stoff zwischen Weltall und Meer

Der Gedanke, im All allein und lautlos ums Leben zu kommen, gilt vielen als Schreckensvorstellung. Noch beklemmender ist die Vorstellung, eine Katastrophe im Weltall zu überstehen und dann auf der Erde im Meer zu ertrinken.

Genau diese Verbindung macht die Prämisse des Films aus. Die Geschichte verknüpft die Bedrohung der Raumfahrt mit der Gefahr unter Wasser und richtet den Fokus auf den Überlebenskampf der Crew.

Der Vergleich mit Gravity liegt nahe, denn auch dieser Film verbindet Survival und Science-Fiction. Der Autor des Beitrags hebt besonders die Leistung von Sandra Bullock hervor, die den Film nahezu allein trägt.

Erster Trailer und Reaktionen

Der erste Trailer verspricht laut Lionsgate eine ähnlich klaustrophobische Stimmung wie Gravity. Für Zuschauer*innen des Genres ist das ein vielversprechender Ausblick auf den Film.

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Auch in Kommentaren zum Trailer zeigt sich Interesse. Ein Nutzer schreibt, dass er im Weltall zu sterben in Ordnung fände, unter Wasser aber nicht, und dass er den Film auf jeden Fall sehen werde.