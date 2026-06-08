Idris Elba spricht über James Bond: Warum der Agent nicht verändert werden sollte

Idris Elba äußert sich in einem Interview zu den Gerüchten um eine mögliche Besetzung als James Bond. Er warnt davor, die Figur zu sehr zu verändern und plädiert dafür, Bond als Symbol des Eskapismus zu bewahren.

Idris Elba hat sich in einem ausführlichen Interview zu den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Besetzung als James Bond geäußert. Der britische Schauspieler , der durch Serien wie "The Wire" und "Luther" sowie Film e wie "Mandela: Der lange Weg zur Freiheit" international bekannt wurde, zeigte sich zwar geschmeichelt über die Spekulationen, warnte jedoch eindringlich davor, die ikonische Figur des Superagenten allzu sehr zu verändern.

Elba betonte, dass James Bond so bleiben müsse, wie er schon immer dargestellt wurde: ein Produkt des Eskapismus, das nicht krampfhaft den aktuellen gesellschaftlichen Trends angepasst werden sollte. Diese Aussage fällt in eine Zeit, in der die James-Bond-Reihe nach dem Ausscheiden von Daniel Craig und dem Wechsel der kreativen Verantwortung zu Amazon MGM Studios vor einem Neuanfang steht.

Die Figur des James Bond blickt auf eine über 64-jährige Geschichte zurück, die mit Sean Connery begann und über George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan bis hin zu Daniel Craig reicht. Keiner dieser Darsteller entsprach exakt der von Ian Fleming geschaffenen Vorlage, die den US-amerikanischen Schauspieler und Pianisten Hoagy Carmichael als optisches Vorbild hatte.

Dennoch gelang es den Produzenten Harry Saltzman, Albert R. Broccoli sowie später dessen Tochter Barbara Broccoli und Halbbruder Michael G. Wilson stets, einen Schauspieler zu finden, der den idealen Kompromiss aus Werktreue und Massentauglichkeit darstellte. Nun steht die nächste Casting-Entscheidung an, und Idris Elba war lange Zeit als potenzieller erster schwarzer Bond gehandelt worden.

In dem Interview, aus dem nun Auszüge veröffentlicht wurden, erklärte Elba jedoch, dass die Gerüchte nie mehr als das gewesen seien: James Bond sei aus gutem Grund so geschrieben worden, und er habe die Spekulationen lediglich als Kompliment aufgefasst. Zudem glaube er, dass es Märkte gebe, die einen schwarzen Bond nicht vollständig akzeptieren würden, auch wenn die Figur international erfolgreich sei. Elba warnte ferner davor, James Bond ins sogenannte Woke-Lager zu drängen.

Bond sei unrealistisch, ein Hauch von Realität könne nicht schaden, aber man solle nicht versuchen, ihn dem Zeitgeist anzupassen. Vielmehr gelte es, dem Wesen des Eskapismus treu zu bleiben. Dieser Standpunkt deckt sich mit den bisherigen Aussagen der ehemaligen Produzentin Barbara Broccoli, die vor ihrem Aus betonte, Bond werde definitiv britisch und männlich bleiben. Unter der neuen Federführung von Amazon MGM Studios dürften ähnliche Kriterien gelten.

Als möglicher Nachfolger für Daniel Craig wird unter anderem Bridgerton-Star Regé-Jean Page gehandelt, den auch Regisseur Denis Villeneuve ins Spiel gebracht hat, der sich auf der Suche nach dem nächsten Doppelnull-Agenten befindet. Die Diskussion um die Zukunft von James Bond bleibt somit spannend, wobei Elbas Plädoyer für Kontinuität ein wichtiges Argument in der Debatte darstellt





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