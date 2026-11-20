Idris Elba klärt Missverständnisse rund um die James-Bond-Nominierung und diskutiert seine Vision für eine GTA-6-Verfilmung sowie seinen neuen Film Above the Below.

Der britische Schauspieler Idris Elba hat in einem exklusiven Gespräch mit der BILD-Zeitung überraschende Klarheit zum Thema James Bond geschaffen. Lange galt der 54-Jährige als einer der heißesten Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig, doch jetzt steht mit Robert Pattinson der neue 007 fest. Dennoch dämpft Elba nicht die Hoffnung auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit dem Filmfranchise.

Elba widerlegt Bond-Ende Gerüchte

Idris Elba selbst bestreitet die Annahme, dass die jahrelangen Spekulationen über seine Besetzung als Nachfolger von Daniel Craig unerwünscht waren. Auf die direkte Frage hin, ob er erleichtert sei, dass die Diskussionen endlich vorbei sind, antwortet der Schauspieler kategorisch: Nein, es liege ein Missverständnis vor, dass er diese Gerüchte gehasst habe. Er betonte, dass er täglich danach gefragt werde und der Name immer wieder im Zusammenhang mit dem Franchise auftauche. Er zitiere einen sentimentalen Gedanken, dass die Wahl des neuen Bonds der Wille einer Nation sei, aber man werde sehen, was in Zukunft passiert.

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Rassistische Vorwürfe und Historie der Kandidatur

Die Debatte um Idris Elba als Bond ist bereits seit 2008 präsent, als Daniel Craig selbst andeutete, ein schwarzer 007 sei nach der Wahl von Barack Obama denkbar. Im Jahr 2014 wurde die Debatte durch den Sony-Hackerangang neu entfacht, als eine E-Mail von Studiochefin Amy Pascal öffentlich wurde, in der Elba als möglicher Nachfolger genannt wurde. Elba gab zu, dass ihn die Diskussion zeitweise frustrierte, da sich der Fokus zunehmend auf seine Hautfarbe statt auf seine schauspielerischen Leistungen verlagerte. Er wies rassistische Reaktionen zurück und betonte in einem Gespräch mit GQ im Juni 2026, dass die Gerüchte nie ernsthaft gemeint waren und er keine politische oder woke Version des Charakters wolle.

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Interesse an GTA-6 und Cyberpunk 2077 Erfahrung

Neben seinen Filmtätigkeiten zeigt Idris Elba großes Interesse an der Videospielwelt. Der Schauspieler, der auch als Produzent durch seine Firma 22 Summers tätig ist, verkörpert in der Erweiterung Phantom Liberty von Cyberpunk 2077 den Geheimagenten Solomon Reed. Auf die Frage, ob er das hochgehypte GTA 6 bereits gespielt habe, gestand er ein, dass sein Sohn begonnen hat, aber er plane, in diesem Wochenende einzusteigen. Er lobte die faszinierende Welt und die Figuren des Spiels, äußerte aber skeptisch, wie schwierig die Übertragung von Spielen auf den Film ist.

Kinostart für Above the Below im Dezember 2026

Idris Elba kehrt am 3. Dezember 2026 mit dem Survival-Thriller Above the Below in die deutschen Kinos zurück. In dem Film, den er gemeinsam mit Martin Owen auch inszenierte, kämpft er als Astronaut ums Überleben nach einem Absturz einer Raumkapsel. Während er eine GTA-Verfilmung grundsätzlich für denkbar hält, bleibt seine Zukunft bei James Bond offen. Trotz der klaren Zusage von Robert Pattinson als neuem Bond bleibt Elbas Beziehung zu 007 spannend und nicht endgültig beendet.