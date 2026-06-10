Idris Elba warnt vor Veränderungen an James Bond

Idris Elba spricht im Interview über die Zukunft der James-Bond-Reihe und warnt davor, den ikonischen Charakter zu modernisieren. Zudem äußert er sich zu den Gerüchten um seine eigene mögliche Besetzung als erster schwarzer Bond.

In einem Interview äußerte sich Idris Elba zur ikonischen James-Bond-Figur und warnte davor, sie zu verändern. Der Charakter 007 solle so bleiben, wie er über mehr als 64 Jahre und 25 Filme von sechs verschiedenen Darstellern - Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig - verkörpert wurde.

Keiner dieser Stars entsprach vollkommen der ursprünglichenVision von Autor Ian Fleming, der als visuelles Vorbild den US-amerikanischen Schauspieler und Pianisten Hoagy Carmichael im Sinn hatte. Die Produzenten Harry Saltzman, Albert R. Broccoli, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson nahmen sich stets kreative Freiheiten, um einen Kompromiss aus Treue zur Vorlage und Massentauglichkeit zu finden.

Nach dem Ende von Daniel Craigs Ära steht nun die Suche nach einem neuen Darsteller an, der den unverwechselbaren Mix aus verführerischem Charme, eiskalter Präzision und überragender Intelligenz verkörpert. Idris Elba, der lange als potenzieller Kandidat und damit als erster schwarzer Bond gehandelt wurde, zeigte sich geschmeichelt, betonte aber, dass die Gerüchte nie mehr als das waren. In seinen Augen wäre ein schwarzer Bond möglicherweise nicht weltweit akzeptiert worden: "Bond wurde aus gutem Grund so geschrieben, wie er geschrieben wurde.

Ich habe das als Kompliment aufgefasst. Außerdem denke ich, dass es Märkte gibt, die einen afrikanischen Mann als Bond nicht vollständig akzeptieren würden. Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur wollen.

" Gleichzeitig warnte er davor, die Figur zu sehr zu modernisieren oder "woke" zu machen. Bond sei unrealistisch und genau das mache ihn aus: "Eskapismus. Versuche nicht, dem Geschmack der Welt gerecht zu werden. Sei einfach Bond.

" Barbara Broccoli hatte zuvor betont, dass Bond britisch und männlich bleiben werde, alles andere sei offen. Nun tragen Amazon MGM Studios die alleinige kreative Verantwortung und dürften ähnlich vorgehen. Ein weiterer möglicher Kandidat ist Bridgerton-Star Regé-Jean Page, der zuletzt im Netflix-Film "Jay Kelly" neben George Clooney zu sehen war. Regisseur Denis Villeneuve soll sich aktiv auf die Suche nach dem nächsten Doppelnull-Agenten begeben haben





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Bond Idris Elba Daniel Craig Regé-Jean Page Barbara Broccoli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Idris Elba spricht über James Bond: Warum der Agent nicht verändert werden sollteIdris Elba äußert sich in einem Interview zu den Gerüchten um eine mögliche Besetzung als James Bond. Er warnt davor, die Figur zu sehr zu verändern und plädiert dafür, Bond als Symbol des Eskapismus zu bewahren.

Read more »

James Bond: Idris Elba zweifelt an schwarzem Nachfolger für Daniel CraigWer wird der nächste James-Bond-Darsteller? Idris Elba, selbst lange als potenzieller Kandidat gehandelt, findet: Woke sollte er nicht sein. Auch einen schwarzen Schauspieler hält er für unrealistisch.

Read more »

Idris Elba: Ich sah mich nie als nächsten James BondIdris Elba erklärt, warum er die Rolle des James Bond wegen seiner Hautfarbe immer für unrealistisch hielt. Er spricht über Rassismus und die Zukunft der Bond-Reihe.

Read more »

Idris Elba: Schauspieler hält schwarzen James Bond für abwegigWer wird der nächste James-Bond-Darsteller? Idris Elba, selbst lange als potenzieller Kandidat gehandelt, findet: Woke sollte er nicht sein. Auch einen schwarzen Schauspieler hält er für unrealistisch.

Read more »