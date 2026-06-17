IEA warnt trotz Ölpreisrückgang nach Iran-Deal: Hormus bleibt langfristiges Risiko

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran fallen die Ölpreise. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt jedoch, dass die Straße von Hormus weiterhin ein erhebliches Risiko darstellt und die Erholung des Ölmarkts Monate dauern wird. Eine vollständige Normalisierung des Angebots wird erst bis 2027 erwartet.

Der Ölpreis fällt nach der Einigung über ein Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran, doch die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor anhaltenden Risiken durch die Straße von Hormus.

Das Abkommen, das in dieser Woche unterzeichnet werden soll, stellt den bedeutendsten Durchbruch in den Verhandlungen seit Kriegsbeginn dar. Es sieht Ausnahmeregelungen für US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte sowie die Aufhebung der Blockaden in der Straße von Hormus vor. Die IEA geht davon aus, dass sich das weltweite Ölangebot nach dem durch die Kampfhandlungen verursachten Schock erst im Jahr 2027 wieder vollständig erholen wird.

Zwar wird mit einer allmählichen Normalisierung der Fördermengen durch die Straße von Hormus gerechnet, dies wird jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen, da Minen geräumt und Lieferketten angepasst werden müssen. Aufgrund hoher Preise und massiver Angebotsengpässe revidiert die IEA ihre Prognose für den Rückgang der globalen Ölnachfrage in diesem Jahr nach oben. Statt eines Rückgangs um 420.000 Barrel pro Tag erwartet sie nun einen Rückgang um 1,1 Millionen Barrel pro Tag.

Für das nächste Jahr wird jedoch mit einem Anstieg der Nachfrage um 2 Millionen Barrel pro Tag gerechnet, da sich die Handelsströme normalisieren, die Ölpreise sinken und sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern. Die Ölpreise reagierten bereits auf die Nachricht vom bevorstehenden Abkommen. Die internationale Referenz Brent fiel unter 80 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate auf 75 US-Dollar pro Barrel nachgab.

Beide Sorten schlossen am Tag zuvor mehr als 5 Prozent niedriger und erreichten damit den niedrigsten Stand seit Anfang März. Der Krieg zwischen den USA sowie Israel und dem Iran, der am 28. Februar begann, hatte den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus lahmgelegt, über die normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgaslieferungen transportiert wird. Eine vollständige Wiederherstellung der Schifffahrt ist komplex.

Reedereien stehen vor logistischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen, darunter die Umpositionierung von Schiffen, Hafenplanung und Versicherungsschutz. Die IEA prognostiziert, dass das weltweite Ölangebot in diesem Jahr um 3,9 Millionen Barrel pro Tag sinken wird, bevor es im nächsten Jahr wieder um 8 Millionen Barrel pro Tag ansteigt. Im Mai lag die weltweite Ölproduktion um 13,6 Millionen Barrel pro Tag unter dem Vorkriegsniveau.

Die Ölexporte aus der Golfregion gingen um 1,1 Millionen Barrel pro Tag zurück und lagen damit fast 15 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau von Februar. Besonders stark betroffen waren die iranischen Exporte, die um 1,4 Millionen Barrel pro Tag auf nur noch 230.000 Barrel pro Tag einbrachen. Ein Teil der Ausfälle wurde durch vermehrte Schiff-zu-Schiff-Umladungen im Golf von Oman kompensiert, eine Praxis, die häufig genutzt wird, um die Herkunft von Öl zu verschleiern.

Die Umschlagmengen stiegen im Mai sprunghaft an und erreichten Anfang Juni bis zu 1,8 Millionen Barrel pro Tag. Der Rückgang der globalen Ölreserven beschleunigte sich im Mai auf 143 Millionen Barrel, was die durchschnittliche Abbaurate seit Beginn des Konflikts auf 3,8 Millionen Barrel pro Tag erhöhte. Die IEA betont, dass trotz des ermutigenden Schritts durch das Abkommen eine sofortige vollständige Erholung nicht zu erwarten ist. Die Minenräumung und die Normalisierung der Lieferketten benötigen Zeit.

Die Warnung der Agentur unterstreicht, dass der Ölmarkt虽然在 Kursen reagiert, aber strukturell noch lange nicht über den Schock hinweg ist





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