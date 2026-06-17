IEA warnt vor Ölüberangebot ab 2027 trotz vorübergehender Preisstabilität

Die Internationale Energieagentur prognostiziert einen deutlichen Angebotsüberschuss am Ölmarkt bis 2027, während kurzfristige Hoffnungen auf ein Iran-Abkommen die Preise stabilisieren. Die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Entspannung im Nahen Osten und die schrittweise Wiederherstellung der Lieferketten bleiben bestimmende Faktoren.

Die Ölpreise haben sich nach dem jüngsten Ausverkauf stabilisiert, notieren aber weiter in der Nähe ihrer Dreimonatstiefs. Anleger wägen derzeit die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten gegen die Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einem möglichen Überangebot am Ölmarkt ab.

Nachdem Brent und WTI seit Wochenbeginn deutlich gefallen waren und zeitweise Dreimonatstiefs erreichten, stabilisierten sich die Preise am Mittwoch. Auslöser der Kursverluste waren Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, das die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus dauerhaft offenhalten könnte. Erste Details des vorläufigen Abkommens sehen vor, dass der Iran unmittelbar nach der Unterzeichnung wieder Öl exportieren darf.

Die Vereinbarung soll den im April geschlossenen Waffenstillstand um weitere 60 Tage verlängern und Raum für Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung schaffen. Ob daraus tatsächlich ein belastbares Abkommen wird, ist jedoch offen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Vereinbarung am Rande des G7-Gipfels als noch nicht endgültig und stellte für den Fall eines Scheiterns erneute Militärschläge in Aussicht.

Damit bleibt ungewiss, ob die Entspannung im Nahen Osten von Dauer ist und die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus langfristig offen bleibt. Die IEA sieht dennoch erhebliche Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt. In ihrem ersten Ausblick für das Jahr 2027 prognostiziert die Agentur einen deutlichen Angebotsüberschuss. Während das weltweite Angebot bis dahin um rund 8 Millionen Barrel pro Tag steigen dürfte, erwartet die IEA lediglich einen Nachfrageanstieg von 2 Millionen Barrel pro Tag.

Unsere erste Einschätzung der Bilanzen für 2027 zeigt, dass sich im nächsten Jahr ein erheblicher Überhang abzeichnet, erklärte die Agentur. Kurzfristig dürfte die Wiederöffnung der Straße von Hormus jedoch zunächst dazu führen, dass Staaten und Unternehmen ihre zuletzt stark geschrumpften Lagerbestände wieder auffüllen. Allein im Mai sanken die weltweiten Ölreserven laut IEA um 143 Millionen Barrel. Seit Beginn des Konflikts Ende Februar seien die Lagerbestände um rund 3,8 Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen.

Analyst Tamas Varga von PVM Oil erwartet, dass die schrittweise Wiederaufnahme der Lieferungen erhebliche Auswirkungen auf die globale Ölbilanz haben wird. Eine vollständige Normalisierung dürfte jedoch Zeit benötigen. Die IEA warnt, dass beschädigte Lieferketten erst schrittweise wiederhergestellt werden können und Produktions- sowie Raffineriekapazitäten erst in den kommenden Monaten auf das Vorkrisenniveau zurückkehren dürften. Auch Goldman Sachs reagierte bereits auf die veränderte Lage und senkte seine Prognose für den Brent-Preis im vierten Quartal 2026 von 90 auf 80 US-Dollar je Barrel





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