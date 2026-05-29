If I Had Legs I'd Kick You: Rose Byrne in Höchstform als überforderte Mutter - Jetzt bei HBO Max

Der Film feierte Premiere beim Sundance Film Festival 2025 und begeisterte Kritiker. Rose Byrne liefert eine intensive Performance als Therapeutin und Mutter, die am Rande des Zusammenbruchs steht. Ab sofort im Streaming-Abo bei HBO Max.

Pascal liebt das Kino von Vertigo bis Daniel der Zauberer. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, Joker wäre gelungen. Nach seiner Weltpremiere beim renommierten Sundance Film Festival wurde If I Had Legs I'd Kick You von der Kritik in den höchsten Tönen gefeiert.

In Deutschland erscheint das Drama aber nicht im Kino, sondern heute direkt im Streaming-Abo. Geschlagen geben, die für Hamnet den Academy Award als Beste Hauptdarstellerin gewann. Dennoch sorgte Byrnes aufopferungsvolle Performance im von einer regelrecht manischen Energie durchströmten Drama. Nach seiner Weltpremiere beim Sundance Film Festival 2025 herrschte unter vielen Kritikerinnen weitgehend Einigkeit darüber, dass Rose Byrne hier die wohl beeindruckendste Leistung ihrer gesamten Karriere abgeliefert hat.

Falls euer Interesse nun geweckt ist: If I Had Legs I'd Kick You steht ab sofort im Abo von HBO Max zum Streamen bereit. Für einen regulären Kinostart in Deutschland hat es letztlich leider nicht gereicht. Das ist If I Had Legs I'd Kick You. Linda (Rose Byrne) ist Ehefrau, Mutter und Therapeutin - und eigentlich permanent am Limit.

Am liebsten würde sie ihre Tage damit verbringen, zu kiffen und Wein in sich zu schütten, um dem immer größer werdenden Druck wenigstens kurzzeitig zu entkommen. Während ihr Ehemann (Christopher Abbott) beruflich oft abwesend ist, muss Linda sich allein um ihre Tochter kümmern. Doch damit nicht genug: Bei ihrer Tochter wird eine mysteriöse Krankheit diagnostiziert, die Linda zusätzlich belastet. Gleichzeitig klafft plötzlich ein riesiges Loch in der Decke ihrer Wohnung, was sie dazu zwingt, in ein schäbiges Hotel umzuziehen.

Dort begegnet sie der Empfangsdame (Conchita Campbell) und einem Gast (Dan Bakkedahl), der sich eher erfolglos als Handwerker versucht. Ausgerechnet diese beiden Menschen werden für Linda zu einer unerwarteten Stütze in einer zunehmend aus den Fugen geratenen Lebenssituation. Sensationelle 92 Prozent der gelisteten Rezensionen fallen positiv aus. Besonders Rose Byrnes intensive, schweißtreibende Darstellung wird dabei beinahe durchweg hervorgehoben und gefeiert.

In If I Had Legs, I'd Kick You treibt Mary Bronstein eine von Rose Byrne beseelt gespielte Mutter in einen emotionalen Ausnahmezustand, den der Film jedoch nur mit zahlreichen Tricks und küchenpsychologischen Banalitäten aufrechterhalten kann. Ob euch If I Had Legs I'd Kick You vollkommen in seinen Bann zieht oder am Ende doch eher kalt lässt, dürfte also vor allem davon abhängen, wie sehr euch Rose Byrnes schwindelerregend intensive Performance packt.

Und falls ihr danach Lust auf einen weiteren Film mit Rose Byrne bekommen habt: Einer ihrer größten Hits erscheint jetzt erstmals in einer Extended Edition fürs Heimkino. Mehr dazu erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel: 15 Jahre Warten haben ein Ende: Dieser 300 Millionen Dollar schwere Hit erscheint erstmals in XXL fürs Heimkino. Um unsere Artikel dort häufiger angezeigt zu bekommen, wenn du nach einem bestimmten Thema suchst - so bleibst du immer auf dem Laufenden.

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Die Handlung dreht sich um die Psychotherapeutin Linda, die zwischen Beruf und Familie zerrissen ist. Ihre Patienten fordern sie emotional, ihr Mann ist kaum präsent, und die Tochter wird krank. Die Wohnung hat ein Loch in der Decke, und der Umzug ins Hotel bringt neue skurrile Bekanntschaften. Der Film besticht durch eine dichte Atmosphäre und Byrnes atemberaubende Performance.

Mary Bronstein inszeniert mit einer Mischung aus Realismus und surrealen Elementen. Die Kritiken loben den Mut des Films, die Abgründe der Mutterschaft schonungslos zu zeigen. Manche bemängeln jedoch übertriebene Dramatisierung. Dennoch ist If I Had Legs I'd Kick You ein intensives Filmerlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

Für Abonnenten von HBO Max ist der Film jetzt verfügbar. Ein Kinostart in Deutschland ist nicht geplant, aber der Streaming-Start bietet eine gute Gelegenheit, Rose Byrne in Höchstform zu erleben. Der Film dauert 113 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Fans von anspruchsvollen Dramen werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

Auch die Nebendarsteller überzeugen, insbesondere Conchita Campbell als eigenwillige Hotelangestellte. Die Musikuntermalung unterstreicht die emotionale Zerrissenheit der Protagonistin. Insgesamt ist If I Had Legs I'd Kick You ein gelungenes Beispiel für modernes Independent-Kino, das trotz kleiner Schwächen durch seine Darstellerleistung überzeugt





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