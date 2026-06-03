If Wishes Could Kill: Die verflixte Wunsch-App auf Netflix

Die südkoreanische Netflix-Miniserie 'If Wishes Could Kill' kombiniert Teenie-Dramen mit Horror. Eine verfluchte Handy-App, die Wünsche erfüllt, bringt eine Gruppe von Freunden in Lebensgefahr. Die Serie besticht durch dichte Atmosphäre, emotionale Tiefe und klassische Horrorelemente, die gekonnt eingesetzt werden.

Auf Netflix versteckt sich eine Miniserie , die Teenie-Dramen mit Horror -Elementen vereint. Die mystische Story trägt über die acht Folgen und fesselt trotz bekannter Elemente bis zum Schluss.

Von Showrunner und Creator Park Joong-seop sorgt eine verfluchte Handy-App für ordentlich Blutvergießen. Hier wird das Horror-Genre zwar nicht neu geschrieben, doch die Netflix-Miniserie If Wishes Could Kill gruselt mit verfluchter Handy-App. In der Serie schlägt sich eine fünfköpfige Freundesgruppe mit den üblichen Highschool-Problemen wie Leistungsdruck und Liebeleien herum. Doch immerhin scheint Choi Hyeong-wook (Lee Hyo-je) eine Lösung für seine schlechten Mathe-Noten gefunden zu haben.

Die geheimnisvolle Smartphone-App. Zwar kann die App absolut jeden Wunsch erfüllen, doch If Wishes Could Kill fesselt mit klassischen Horror-Elementen. If Wishes Could Kill schreibt das Horror-Genre nicht neu. Im Gegenteil, vieles wirkt hier vertraut.

Die unausweichlichen Tode à la Final Destination treffen auf den klassischen Dämonengrusel, der mit sämtlichen Täuschungstricks seine Opfer langsam in den Wahnsinn treibt. Dennoch lohnt sich die Serie, denn sie setzt die bekannten Zutaten sehr wohldosiert zusammen. Dadurch gelingt es If Wishes Could Kill, die Spannung über eine Laufzeit von sechs Stunden hochzuhalten. Neben Schockern und Jumpscares lässt If Wishes Could Kill aber auch Raum für ruhige und emotionale Momente, die uns die Figuren näherbringen.

Allen voran Yoo Se-ah (Jeon So-young), die mit ihrer Vergangenheit kämpft. Dabei hilft ihr die Schamanin Kang Ha-young, wodurch das Publikum auch etwas über die spirituelle Kultur Koreas kennenlernt. Während Ha-young in der Geisterwelt nach Hinweisen sucht, begibt sich ihr humorvoller Ehemann mit den Teenagern in der physischen Welt auf eine Schnitzeljagd, die ebenfalls einige Irrungen bereithält.

Damit macht die Serie einiges besser als die meisten Horrorfilme, deren Lösung einem in den letzten Minuten aufgetischt wird, während man hier dem Bösen beim Entstehen zuschauen darf. If Wishes Could Kill fesselt mit seinen nahbaren Figuren, der dichten Spannung und den emotionalen Momenten. Durch das gut gesetzte Tempo und die verzweigte Geschichte kommt keine Langeweile auf. Wenn der Abspann läuft, solltet ihr noch nicht ausschalten, denn nach einigen Sekunden erscheint eine Mid-Credit-Szene.

Ob es die geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Serie aber in mehreren Ländern in den Top Ten der Netflix-Charts landete, könnte es mit If Wishes Could Kill durchaus weitergehen. Vorerst wurde If Wishes Could Kill als Miniserie bei dem Streamer veröffentlicht





moviepilot / 🏆 99. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netflix Miniserie Horror Teenager Südkorea App Fluch Wunsch Geister Spannung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michelin übernimmt Reifenausrüstung in der Superbike-WM 2027Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. In der Superbike-WM 2027 übernimmt Michelin die Ausrüstung aller Kategorien der seriennahen Weltmeisterschaft. Bereits bekannt ist, dass der französische Hersteller eine etwas andere Strategie fahren wird. Die Nähe zum verkaufsfähigen Produkt wird noch stärker im Fokus stehen, als es derzeit bei Pirelli der Fall ist. So wird es einen speziellen Qualifyer-Reifen zum Beispiel nicht mehr geben. Die Piloten der Superbike-Kategorie hatten bereits mehrfach die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Reifen von Michelin für die Saison 2027 zu machen. Fünf Monate vor Saisonende lud Michelin nun zu einem großangelegten Test nach Aragon. Man kann davon ausgehen, dass die Reifen bereits einen weit fortgeschrittenen Stand haben, wahrscheinlich sehr nahe an der endgültigen Version. Interessant wird sein, wie die Superbike-Piloten auf die andere Philosophie von Michelin reagieren. Denn die Spezialisten aus Clermont-Ferrand haben weniger den maximalen Grip im Fokus, sondern legen großen Wert auf konstante Performance. An dieser aus der MotoGP bekannten Vorgehensweise wird Michelin festhalten. Teams und Fahrer wurde beim zweitägigen Test am Montag und Dienstag dieser Woche jedoch ein striktes Redeverbot auferlegt, weshalb Informationen nur spärlich nach außen dringen. Da Wetter und Streckenbedingungen ähnlich mit dem Rennwochenende sind, sind auch die Rundenzeiten vergleichbar. Wie die Rundenzeiten der Supersport-Piloten haben auch die der Superbike-Stars bereits ein hohes Niveau. So fuhr Ducati-Werkspilot Iker Lecuona in 1:49,387 min am ersten Testtag die schnellste Runde - seine schnellste Rennrunde am Wochenende war eine 1:49,015 min im ersten Lauf.

Read more »

70 Jahre chinesisch-afrikanische Beziehungen: Von Solidarität zu strategischer PartnerschaftAnlässlich des 70-jährigen Jubiläums der chinesisch-afrikanischen Beziehungen blickt CGTN auf die Geschichte und Entwicklung dieser Partnerschaft zurück. Der Artikel beleuchtet, wie die Zusammenarbeit den Globalen Süden stärkt und eine ausgewogenere Weltordnung fördert. Wichtige Meilensteine sind die Unterstützung During der Unabhängigkeitsbewegungen, die Rückkehr Chinas in die UN mit afrikanischer Hilfe, die Gründung des FOCAC und die Ausweitung des zollfreien Marktzugangs. Zudem wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorgehoben, die 2025 ein Rekordhandelsvolumen von 348 Milliarden US-Dollar erreichte.

Read more »

Lufthansa-Aktie höher: Eurowings gibt Steuersenkung nicht komplett an Kunden weiterDie Fluggesellschaft Eurowings will die Absenkungen bei der Luftverkehrsteuer nicht vollständig an die Passagiere weitergeben.

Read more »

Bevorstehende Waldbrandsaison: EU will Rekordzahl an Feuerwehrleuten bereitstellenFür die bevorstehende Waldbrandsaison in Europa hat die EU die Entsendung ihres bisher größten Einsatzkontingents angekündigt.

Read more »