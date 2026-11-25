Die Unternehmen sind bei ihren Beschäftigungsplänen wieder etwas zurückhaltender als im Vormonat. Vor allem in der Industrie und im Handel ist kaum mit positiven Impulsen zu rechnen.

zeichnet sich noch keine klare Trendwende hin zum Besseren ab. Darauf deutet das Ifo-Beschäftigungsbarometer hin, das nach vier Anstiegen in Folge im November wieder gesunken ist.

Der exklusiv für das Handelsblatt berechnete Indikator liegt aktuell bei 94,7 Punkten – nach 95,5 Zählern im Oktober.

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„Die leichte Erholung am Arbeitsmarkt hat einen Dämpfer erhalten“, sagt Ökonom Klaus Wohlrabe, der am Münchener Ifo-Institut die Befragungen leitet. Die bisherigen konjunkturellen Impulse reichten offenbar noch nicht aus, um bei den Unternehmen einen breiteren Beschäftigungsaufbau anzustoßen. Das Ifo-Barometer beruht auf den Personalplanungen von rund 9000 regelmäßig befragten Unternehmen. Der deutsche Arbeitsmarkt leidet schon seit Langem unter dem Strukturwandel der Industrie und der konjunkturellen Schwäche.

Nach den jüngsten verfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit zählte das verarbeitende Gewerbe im August rund 163.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings sind im gleichen Zeitraum im Gesundheitswesen und im Pflegebereich zusammen 134.000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden. , die den Heimatmarkt bedienen und auch auf den europäischen Markt drängen, sowie wegen der amerikanischen Zollpolitik. Die Transformation hin zu einer klimaschonenden Produktion kostet Geld.

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Arbeitsplätze in klassischen Produktionsbereichen wie der Fertigung von Verbrennungsmotoren gehen schneller verloren, als neue in Zukunftsbranchen entstehen. Darüber hinaus klagen Unternehmen über hohe Energiepreise, Steuern und Arbeitskosten sowie eine Bürokratiebelastung, die Investitionen in den Standort unattraktiv machen. Die Produktion in der Metall- und Elektroindustrie liegt nach Angaben des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall aktuell immer noch 15 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2018.

Das Geschäftsklima für die industrielle Schlüsselbranche ist im November erneut gesunken, der Blick in die Zukunft fällt pessimistischer aus als im Vormonat. Die Metall- und Elektroindustrie leide bereits seit 13 Quartalen in Folge unter mangelnder Auslastung, sagt Gesamtmetall-Chefvolkswirt Lars Kroemer.

Ohne eine baldige Trendwende seien mehr als 1000 Betriebe der Branche von Schließung und weitere 300.000 Arbeitsplätze von Abbau bedroht,Auch das Ifo-Beschäftigungsbarometer zeigt, dass im verarbeitenden Gewerbe die Zahl der Unternehmen, die Personal abbauen wollen, die Zahl der Firmen übersteigt, die Einstellungen planen. Gleiches gilt aktuell auch für das Baugewerbe, den Handel und den Dienstleistungssektor. Besonders schlecht stellt sich die Beschäftigungssituation im Handel dar.

„Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist weiterhin nicht in Sicht“, kommentiert Ifo-Experte Wohlrabe die Daten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer komme allerdings von den Zeitarbeitsfirmen, deren zunehmende Einstellungsbereitschaft ein frühes Signal für eine spätere Belebung am Arbeitsmarkt sein könnte. Die Zeitarbeit gilt als Frühindikator für den Arbeitsmarkt, hat aber auch eine lange Durststrecke hinter sich. Nach Angaben des Gesamtverbands der Personaldienstleister ist die Zahl der Zeitarbeiter von 996.000 im Jahr 2018 auf gut 660.000 im vergangenen Jahr gesunken.