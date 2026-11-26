Die Unternehmen in Deutschland sind bei der Einstellung von Personal im November zurückhaltender geworden.

Die Unternehmen in Deutschland sind bei der Einstellung von Personal im November zurückhaltender geworden. Das Beschäftigungsbarometer sank auf 94,7 Punkte von 95,5 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage mitteilte.

Damit ging der Indikator nach zuvor drei Anstiegen in Folge erstmals wieder zurück.

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"Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht. " In der exportabhängigen Industrie hat sich die Situation erneut leicht verschlechtert. Dort planen die Unternehmen weiterhin mit weniger Personal.