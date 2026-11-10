ifo-Institut: 75 Prozent der Infrastruktur-Schulden bleiben wirkungslos

Neue ifo-Analyse offenbart: Ein Großteil der Sondervermögen-Milliarden fließt nicht in Infrastruktur. Bis 2030 droht strukturelle Zweckentfremdung.

Das ifo-Institut warnt vor einer massiven Fehlleitung öffentlicher Mittel im deutschen Staatshaushalt. Eine aktuelle Untersuchung deckt auf, dass ein erheblicher Teil der neuen Schulden nicht in die geplante Infrastruktur und Klimaneutralität fließt. Die Daten zeigen eine Diskrepanz zwischen der Aufnahme von Krediten und den tatsächlich getätigten Investitionen. Dieses Problem betrifft die Bundesregierung direkt und belastet die langfristige Finanzplanung.

Bilanz des Sondervermögens zeigt massive Lücken

Die Bundesregierung hatte Milliarden an Krediten über das sogenannte Sondervermögen aufgenommen, um die marode Infrastruktur des Landes zu sanieren. Doch die Zahlen des ifo-Instituts lassen diese Ziele als verfehlt erscheinen. Für das laufende Jahr wurden über dieses Sondervermögen 21,6 Milliarden Euro neue Kredite aufgenommen. Die Investitionen stiegen im direkten Vergleichswert jedoch nur um 10,1 Milliarden Euro an.

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Dieses Missverhältnis führt laut den Berechnungen der Experten zu einer Zweckentfremdungsquote von 53 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als jeder zweite zusätzliche geliehene Euro nicht zu einer messbaren Steigerung der Infrastrukturinvestitionen in Deutschland geführt hat. Diese Quote ist ein klares Indiz dafür, dass die Mittel woanders verbucht wurden oder gar nicht ausgegeben wurden.

Die Situation verschärft sich, wenn man die Gesamtbilanz seit der Einführung des Sondervermögens betrachtet. Bis Ende Juni nahm der Bund über diesen Mechanismus insgesamt 45,9 Milliarden Euro Kredite auf. Das ifo-Institut errechnet daraus in absoluten Zahlen eine Investitionslücke von 34,6 Milliarden Euro. Die daraus resultierende Zweckentfremdungsquote liegt bei 75,3 Prozent.

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Ifo-Chef kritisiert politisches Versprechen

Clemens Fuest, der das ifo-Institut leitet, äußert sich scharf zur aktuellen Lage der Staatsfinanzen. Er kritisiert öffentlich, dass die Politik das Versprechen bei der Einrichtung des Sondervermögens nicht eingehalten hat. Das Kernversprechen bestand darin, zusätzliche Schulden vollständig und ausschließlich für zusätzliche Investitionen zu verwenden.

Fuest (58) stellt fest, dass dieses politische Ziel bisher nicht erreicht wurde. Die Kritik zielt darauf ab, dass die Steuerzahler nun für Schulden haften müssen, ohne dass entsprechende öffentliche Güter entstehen. Die Diskrepanz zwischen finanzieller Belastung und investivem Output gilt als gravierendes Defizit der aktuellen Haushaltsführung.

Strukturelle Probleme bis zum Jahr 2030

Besonders besorgniserregend ist die Prognose für die kommenden Jahre. Eine alternative Berechnung des ifo-Instituts, die auf den üblichen Investitionsquoten vergangener Jahre basiert, deutet auf eine anhaltende Problematik hin. Demnach könnte die Zweckentfremdungsquote im Jahr 2030 immer noch bei 45,3 Prozent liegen.

Die rechnerische Investitionslücke für das aktuelle Jahr beläuft sich allein auf 19,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist ein Anstieg der Ausgaben im Kernhaushalt geplant. Diese sollen von 514 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf 635,1 Milliarden Euro im Jahr 2030 steigen. Die geplanten Investitionen wachsen jedoch nicht im gleichen Maße mit.

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Die Experten stufen die Zweckentfremdung deshalb als strukturell angelegt ein. Es handelt sich nicht um einen einmaligen Fehler, sondern um ein systemisches Problem. Die Ökonomen warnen vor Schulden, denen keine echten Investitionen für künftige Generationen gegenüberstehen. Dies gefährdet die wirtschaftliche Stabilität und die Zukunftsfähigkeit des Standorts.

Auszahlungstempo entlastet die Kritik nicht

Gegen die These, dass die Investitionsgelder lediglich zeitlich verzögert im Jahr ausgegeben werden, weisen die Forscher nachdrücklich an. Ihre Berechnungen berücksichtigen bereits den traditionell langsameren Mittelabfluss, der typischerweise in der ersten Jahreshälfte zu beobachten ist.

Durch diese Korrektur kann das Argument einer bloßen zeitlichen Verschiebung nicht mehr stichhaltig verteidigt werden. Die Daten belegen, dass das Geld nicht einfach nur später fließt, sondern der Investitionsmehrwert ausbleibt. Die Warnung der Ökonomen gilt daher als validiert: Es werden Schulden getätigt, ohne dass die erwarteten Infrastrukturverbesserungen realisiert werden.