Ifo-Institut: Iran-Konflikt belastet deutsche Kaufkraft und Wirtschaftswachstum massiv

Das Münchner Ifo-Institut warnt vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen des Iran-Konflikts für Deutschland. Die höheren Energiepreise führen zu massive Kaufkraftverlusten und dämpfen das Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig kämpft die deutsche Wirtschaft mit strukturellen Problemen.

Die aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Iran-Konflikt , haben erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und die Kaufkraft der Haushalte. Laut dem Münchner Ifo-Institut belasten die gestiegenen Energieausgaben die deutschen Verbraucher massiv, was zu einem gesamten Kaufkraft verlust von rund 34 Milliarden Euro führt.

Dies entspricht durchschnittlich etwa 400 Euro pro Bürger. Diese Entwicklung wird von der Süddeutschen Zeitung berichtet. Gleichzeitig prognostizieren die Forscher des Ifo-Instituts für das laufende Jahr eine Inflationsrate von 2,9 Prozent, da höhere Energiepreise nicht nur die Kosten für Treibstoff und Heizung, sondern auch die Transportkosten und viele andere Bereiche des täglichen Lebens verteuern. Der daraus resultierende Rückgang der Kaufkraft bremst nach Einschätzung des Instituts zusätzlich den privaten Konsum, der traditionell eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft darstellt.

Der Nahost-Konflikt wirkt sich somit direkt auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland aus. Das Ifo-Institut schätzt, dass der Konflikt in diesem und im kommenden Jahr jeweils 0,4 Prozentpunkte des Wachstums kostet. Ohne die massiven Schuldenaufnahmen des Bundes, die als fiskalpolitische Maßnahme die Konjunktur stützen, wäre die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter. Für 2026 erwartet das Ifo nur ein Wachstum von 0,8 Prozent, und für 2027 wurde die Prognose bereits von 1,2 auf 0,8 Prozent gesenkt.

Andere Forschungsinstitute wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) blicken noch skeptischer auf die Entwicklung. Das DIW prognostiziert für 2026 lediglich 0,5 Prozent Wachstum, während das HWWI ebenfalls vor den anhaltenden Folgen des Iran-Konflikts warnt. Die Problematik wird dadurch verschärft, dass die höheren Energiekosten auf eine Wirtschaft treffen, die bereits mit strukturellen Herausforderungen kämpft. Laut Ifo leiden die langfristigen Wachstumsperspektiven unter dem demografischen Wandel, einem zunehmend knapper werdenden Arbeitskräfteangebot und einer schwachen Produktivitätsentwicklung.

Die Ökonomen betonen, dass zwar eine expansive Finanzpolitik des Staates das Wachstum stützt, doch die geopolitischen bedingten Energiepreissteigerungen die ohnehin schwachen Aussichten weiter belasten. Insgesamt zeichnen die Institute ein düsteres Bild: Die Kombination aus außenpolitischen Krisen und internen strukturellen Problemen dämpft die deutsche Wirtschaft nachhaltig, und ohne gegensteuernde Maßnahmen könnte sich die Situation weiter zuspitzen





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