IG BAU kritisiert niedrige Löhne in der Gebäudereinigung und warnt vor Altersarmut

Anlässlich des Tags der Gebäudereinigung macht die Gewerkschaft IG BAU auf die schlechte Bezahlung von Reinigungskräften im Kreis Heinsberg aufmerksam. Bei einem Stundenlohn von 15 Euro drohe Altersarmut, da nicht genügend Rentenpunkte angespart werden können. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne und eine sichere Rente, während die Arbeitgeber die Forderungen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ablehnen. Zudem wird über einen tödlichen Wohnungsbrand im Selfkant und einen schweren Unfall mit einem weiblichen Opfer berichtet.

Sie schrubben Böden, leeren Mülleimer, putzen Fenster und sorgen dafür, dass Büros, Schulen oder Altenheime sauber bleiben. Doch viele Reinigungskräfte werden für diese Arbeit zu schlecht bezahlt.

Das kritisiert die Gewerkschaft IG BAU für den Kreis Heinsberg zum Tag der Gebäudereinigung. Im Kreis Heinsberg arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft rund 1.700 Menschen in der Gebäudereinigung. Viele von ihnen verdienen mit 15 Euro die Stunde viel zu wenig. Bei diesem Stundenlohn müssten sie 70 Jahre lang arbeiten, um überhaupt die notwendigen Rentenpunkte sammeln zu können.

Die IG BAU warnt deshalb vor Altersarmut und fordert höhere Löhne sowie eine sichere Rente. Wer sein Berufsleben lang hinter anderen herräume, müsse davon auch im Alter leben können, so die Gewerkschaft. Im Kreis Heinsberg gibt es 44 Gebäudereinigungsunternehmen. Vor allem Frauen arbeiten dort.

Auch in den anstehenden Tarifverhandlungen will die IG BAU mehr Geld für die Beschäftigten durchsetzen. Die Gewerkschaft fordert für die größte Lohngruppe ein deutliches Plus von zwei Euro.

"Die Reinigungskräfte machen einen tollen Job, werden aber einfach nicht angemessen bezahlt", betont Tomislaw Stevkov von der IG Bau. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen bislang ab. Sie verweisen auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Betriebe. Die erste Tarifrunde ist für September geplant.

Großeinsatz der Feuerwehr im Selfkant: In Höngen ist am Morgen ein Wohnhaus ausgebrannt. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Frau stirbt bei schwerem Unfall





WDRaktuell / 🏆 25. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IG BAU Gebäudereinigung Löhne Altersarmut Tarifverhandlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Explosion in Amsterdam: Wohnhaus zerstört - Verdacht auf Sprengsatz-Bau für deutsche GeldautomatenNach einer gewaltigen Explosion in einem Amsterdamer Wohnblock ermittelt die Polizei wegen des möglichen Baus von Sprengsätzen für Anschläge auf Geldautomaten in Deutschland. Über 400 Bewohner wurden evakuiert, drei Tatverdächtige festgenommen.

Read more »

Mehmet Bayram von der Formilo GmbH: Digitale Formulare für mehr Effizienz für Bau & HandwerkBerlin (ots) - Bautagesberichte, Stundenzettel, Leistungsnachweise und Abnahmeprotokolle gehören in Bau- und Handwerksbetrieben zum Alltag. Trotzdem arbeiten viele Unternehmen noch mit Formularen, die

Read more »

Simone Thomalla besucht Seniorenhilfe und spricht über AltersarmutSimone Thomalla, bekannt durch ihre Rolle in der ZDF-Serie 'Frühling', besuchte Mitglieder der Seniorenhilfe Lichtblick e. V. und sprach über die Situation älterer Menschen in Deutschland.

Read more »

Funk am Bau: PMR446-Digitalfunkgeräte programmierenDMR-Digitalfunkgeräte gibt es mittlerweile günstig für lizenzfreie Bänder. So stimmen Sie Geräte unterschiedlicher Hersteller aufeinander ab.

Read more »