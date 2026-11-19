IG Metall kündigt ganztägige Streiks an, da Tarifverhandlungen mit Gesamtmetall und Mercedes über Löhne und Arbeitszeit gescheitert sind. Konflikte um 15-Prozent-Kürzungen und Investitionsverpflichtungen.

Die Tarifverhandlungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind in eine schwere Sackgasse geraten, die nun mit einem umfassenden Industrie- Streik eskaliert. Die Gewerkschaft IG Metall hat angekündigt, die Produktion bei mehreren Automobilherstellern und Zulieferern von Freitag bis Dienstag vollständig lahmzulegen. Dieser massiven Maßnahme geht eine Serie von gescheiterten Verhandlungsrunden voraus, bei der sich die Parteien nicht annähern konnten. Im Zentrum des Konflikts steht die Forderung nach drastischen Lohnkürzungen und längeren Arbeitszeiten, während die Gewerkschaft Investitionen und den Erhalt von Arbeitsplätzen als Gegenleistung einfordert.

Streik als letztes Mittel gegen Daimler-Forderungen

Die IG Metall hat den Kampfmodus eingeschaltet, nachdem die Führung von Daimler (Mercedes-Benz) drohte, in Deutschland nicht mehr zu investieren, sollten die Kosten nicht sinken. Diese rhetorische Eskalation, die der Strategie von Volkswagen ähnelt, Standorte komplett infrage zu stellen, wirkte als Auslöser für den Streikaufruf. Die Hallentüren werden schließen, und die betroffenen Beschäftigten erhalten vom Tarifverband Streikgeld für die Ausfalltage. Diese Form der Eskalation war für diesen Herbst, mitten in der wirtschaftlichen Krise, ursprünglich nicht vorgesehen, da beide Seiten einen schnellen Kompromiss erwartet hatten. Als die Arbeitgeber am 9. November erneut nur Kürzungsforderungen vertraten, war die Bereitschaft zur Kompromissbildung bei der Gewerkschaft jedoch erloschen. Jetzt liegt die Entscheidung bei den streikenden Mitgliedern der IG Metall .

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Verteilungskampf um vier Millionen Beschäftigte

Verhandelt wird seit Oktober über die Einkommen von knapp vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie . Die IG Metall fordert in besonders gut laufenden Unternehmen, wie den Bereichen Rüstung, Pharma oder Flugzeugbau, reguläre Lohnsteigerungen. Für Firmen in der Krise schlägt die Gewerkschaft einen speziellen Tarifvertrag vor: Die Belegschaft verzichtet auf Einkommen oder arbeitet länger, im Gegenzug verpflichtet sich der Betrieb zu Investitionen und zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Arbeitgeberseite, vertreten durch den Dachverband Gesamtmetall , argumentiert, dass die Kosten gesenkt werden müssen, um den Standort zu retten. In der Diagnose der Industriekrise herrscht zwischen beiden Seiten kein Dissens: Das Produktionsvolumen liegt um 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Faktoren wie die Corona-Pandemie, Putins Angriff auf die Ukraine, Trumps Zölle und geopolitische Spannungen haben diese Krise verursacht. Seit 2019 sind bereits rund 350.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze verloren gegangen. Gesamtmetall warnt davor, dass die Autoindustrie und der Maschinenbau weitere 300.000 Jobs verlieren könnten, sollte sich die IG Metall mit ihren Forderungen durchsetzen.

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Mercedes im Transformationsdilemma

Bereits im Sommer haben die IG Metall und der baden-württembergische Arbeitgeberverband die Tarifverhandlungen vorbereitet und einen Rahmen gesucht. Besonders die Forderungen der Daimler-Führung nach der Rückkehr zur 40-Stunden-Woche und einem Lohnverzicht von 15 Prozent erschweren die Annäherung. Im Gegensatz zu BMW ist Daimler in der Transformation zum Elektroauto spät dran. In der IG Metall hat sich die Einschätzung durchgesetzt, dass manche Konzernführer die Krise nutzen, um unmögliche Zugeständnisse wie eine Arbeitszeitverlängerung um fünf Stunden pro Woche durchzusetzen. Zwar ist die IG Metall bei der Mitgliederzahl auf unter zwei Millionen gefallen, aber in den Konzernen reicht die Organisationskraft noch aus, um die Produktion zum Erliegen zu bringen. Die Gewerkschaft nutzt diese Hebel, um gegen die aggressiven Kostensenkungspläne der Arbeitgeber vorzugehen.

Konflikt um das Modell Pforzheim

Neben den konkreten Lohnforderungen dreht sich der Streit auch um die Kompetenzen im Tarifvertrag: Was regelt der Flächentarifvertrag und welche Macht haben die Betriebsparteien? Das sogenannte Modell Pforzheim aus dem Jahr 2004 erlaubt abweichende Vereinbarungen, sofern die IG Metall zustimmt. Im aktuellen Konflikt streiten beide Seiten um die Weiterentwicklung dieses Modells. Die IG Metall befürwortet einen günstigeren Tarif für Unternehmen in Investitionsnot, der jedoch nur gilt, wenn Investitionsmittel auch von der Belegschaft mitfinanziert werden. Die Arbeitgeber fordern 15 Prozent Mehrarbeit oder Lohnverzicht, was die Gewerkschaft als zu hoch empfindet. Strittig ist auch die Definition krisengeplagter Betriebe. Die Arbeitgeber möchten die Abweichung allein mit den Betriebsräten regeln, was die Rolle der IG Metall ausschließen würde. Für die Gewerkschaft ist ein derartiger Verzicht auf Einfluss unrealistisch, da sie sonst überflüssig würde. Die Verhandlungen führen Peter Sebastian Krause von Südwestmetall und Arndt Kirchhoff als Arbeitgeberpräsident in NRW, die von einem gemeinsamen Lösungskorridor für Kostensenkungen sprechen.