Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie geeinigt.

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen In den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einem Verhandlungsmarathon von mehr als 24 Stunden geeinigt.

Das teilte die IG Metall laut AFP am Donnerstag mit. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Für 17 Uhr kündigte die Gewerkschaft eine Pressekonferenz am Verhandlungsort in Mannheim an. Nach Angaben der AFP verhandelten dort seit Mittwoch gegen 13 Uhr die IG-Metall-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW.

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Erreicht werden sollte ein Pilotabschluss mit bundesweiter Wirkung. An der Pressekonferenz sollten auch IG-Metall-Chefin Christiane Benner und Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter teilnehmen. Was wurde gefordert? Die IG Metall hatte fünf Prozent mehr Geld bei einer einjährigen Laufzeit gefordert.