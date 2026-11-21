Über 23.000 Beschäftigte in der norddeutschen Metallindustrie streiken am Montag. Die IG Metall Küste erhöht den Druck in der festgefahrenen Tarifrunde.

Die Gewerkschaft IG Metall Küste hat eine massive Ausweitung der Arbeitskämpfe in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie angekündigt. Mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben sind am kommenden Montag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden. Diese Maßnahme stellt eine deutliche Eskalation der bereits laufenden Tarifkonflikte dar und zielt darauf ab, die Arbeitgeberverbände unter erheblichen wirtschaftlichen Druck zu setzen.

Detaillierte Planung der Arbeitsniederlegungen

Die Streikwellen beginnen bereits am Sonntagabend mit dem Start der Nachtschichten in mehreren Standorten. Am Montag selbst wird die Produktion in wichtigen Einrichtungen wie Wilhelmshaven, bei ZF Airbag in Laage sowie am BRÜGGEN Fahrzeugwerk in Lübtheen für insgesamt 24 Stunden vollständig niedergelegt. Diese gezielten Ausfälle sollen durch kürzere Warnstreiks in weiteren Betrieben flankiert werden, um die Lohngewerkschaften kontinuierlich präsent zu halten.

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Verhandlungsführer fordert sofortige Arbeitgeberreaktion

Daniel Friedrich, der Bezirksleiter und Hauptverhandlungsführer der IG Metall Küste, hat die strategische Entscheidung klar begründet. Er betonte, dass die Mitglieder am Freitag eindrucksvoll demonstriert hätten, dass sie bereit sind, hart für ihre Forderungen und sichere Arbeitsplätze zu kämpfen. Friedrich warnte ausdrücklich davor, die aktuelle Tarifrunde ignorieren zu wollen, und erklärte, dass Arbeitgeber sich zwingend bewegen müssen, um einen weiteren Verhängungszyklus zu vermeiden.

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Hintergrund der festgefahrenen Tarifverhandlungen

Die Ursache für diese drastischen Maßnahmen liegt in der weiterhin festgefahrenen Tarifrunde, die rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie betrifft. Die Gewerkschaft sieht sich gezwungen, den Druck weiter zu erhöhen, da bisherige Verhandlungsansätze keine Einigung ermöglichten. Die Mitglieder zeigen damit eine hohe Bereitschaft, ihre Interessen mit drastischen Mitteln durchzusetzen, solange keine Fortschritte auf der Verhandlungsbühne erzielt werden.

Auswirkungen auf den Industriestandard Norddeutschland

Diese Eskalation hat weitreichende Folgen für die regionale Wirtschaft und die betroffenen Unternehmensstandorte. Die Zäsur am Montag zielt darauf ab, die Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeberseite grundlegend zu ändern. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass die wirtschaftlichen Einbußen der Unternehmen die politische Willensbildung in den Arbeitgeberverbänden beschleunigen. Die Öffentlichkeit und die Medien werden die weitere Entwicklung der Tarifrunde genau beobachten, da sie als Indikator für die künftige Lohnentwicklung in der Branche gilt.