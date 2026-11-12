IG Metall plant Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

Die IG Metall verschärft den Tarifstreit mit 24-Stunden-Warnstreiks. Der Vorstand fordert fünf Prozent mehr Lohn für 3,7 Millionen Beschäftigte.

Die Gewerkschaft IG Metall hat den Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie deutlich verschärft. Ihr Vorstand hat am Donnerstag einstimmig den Beschluss für ganztägige Warnstreiks gefasst. Diese Maßnahme dient als direktes Druckmittel im currently festgefahrenen Verhandlungsprozess zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber n.

Kernforderungen und Angebote im Konflikt

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Gehaltsentwicklung für rund 3,7 Millionen Beschäftigte in der Branche. Die Gewerkschaft IG Metall fordert konkret eine Lohnerhöhung von fünf Prozent. Als Laufzeit für diese Vereinbarungen setzen die Gewerkschafter zwölf Monate an, um den Mitarbeitern eine ausreichende Planungssicherheit zu gewährleisten. Diese Forderung steht im scharfen Kontrast zu den aktuellen Angeboten der Arbeitgeberseite.

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Die Arbeitgeberverbände haben bislang lediglich eine Erhöhung von 1,3 Prozent vorgeschlagen. Dieses Angebot ist zudem zeitlich stark gestaffelt, da die Erhöhung erst ab Juli 2028 greifen soll. Zusätzlich planen die Arbeitgeber für Juli 2027 eine einmalige Zahlung. Diese Sonderzahlung ist jedoch nicht garantiert, sondern hängt ausdrücklich von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen einzelnen Unternehmens ab.

Arbeitszeit und Sonderzahlungen unter der Lupe

Neben dem reinen Lohnniveau gibt es weitere strittige Punkte, die eine Einigung bisher verhinderten. Insbesondere beim Thema Weihnachtsgeld liegen die Positionen der beiden Tarifparteien weit auseinander. Auch bei der Regelung der Arbeitszeit bestehen fundamentale Differenzen, die eine rasche Lösung schwierig machen.

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Ein kritischer Punkt ist die Flexibilität bei den Sonderzahlungen. Nach Darstellung der Gewerkschaft IG Metall wollen die Arbeitgeber die Möglichkeit ausbauen, Sonderzahlungen stärker an die wirtschaftliche Situation einzelner Betriebe zu koppeln. Die Gewerkschaft sieht darin ein Risiko für die Arbeitnehmer, da stabile Einkünfte unsicher werden könnten. Diese Flexibilität wird von der IG Metall scharf kritisiert, da sie die vorhersehbare Bezahlung der Beschäftigten gefährdet.

Stakeholder-Positionen und politische Einordnung

Christiane Benner, die geschäftsführende Vorsitzende der IG Metall, hat die Position der Arbeitgeber klar definiert und scharf kritisiert. Sie wirft den Unternehmen vor, die grundlegenden Prinzipien der Tarifpartnerschaft aktiv anzugreifen. Für Benner stellt das starre Festhalten an den niedrigen Angeboten der Arbeitgeber einen Angriff auf das soziale Gefüge der Branche dar.

Um die eigene Position zu untermauern, verweist die Gewerkschaft auf die bisherige Mobilisierung der Mitglieder. Bereits nahezu eine halbe Million Menschen haben sich laut eigenen Angaben an den kürzeren Warnstreiks beteiligt. Diese hohe Beteiligungszahl soll zeigen, wie groß der Zusammenhalt in der Belegschaft ist und wie dringend das Bedürfnis nach einer fairen Lohnerhöhung ist.

Ablaufplan und weitere Verfahrensschritte

Zum aktuellen Stand sind noch keine konkreten Termine für die eigentlichen Streiks festgelegt. Die nächsten Schritte sind jedoch bereits strukturiert. Ab Freitag sollen die Mitglieder der IG Metall in ausgewählten Betrieben über die Durchführung der ganztägigen Arbeitsniederlegungen abstimmen. Diese demokratische Abstimmung ist ein wesentlicher Schritt, bevor die Warnstreiks tatsächlich ausgerufen werden können.

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Mit der Ankündigung der längeren Warnstreiks intendiert die IG Metall, den Druck auf die Unternehmensseite erheblich zu erhöhen. Das Ziel ist es, die Arbeitgeber zu einem fülligeren Angebot zu bewegen und so die Grundlagen für erfolgreiche Tarifverhandlungen wiederherzustellen. Die Branche beobachtet die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da eine Eskalation massive Auswirkungen auf die Produktionsketten hätte.