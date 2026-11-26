IG Metall und Südwestmetall einigten sich auf optionale Abweichungen von der 35-Stunden-Woche in Baden-Württemberg und NRW. Details zum Pilotvertrag und zu Konflikten bei VW und Mercedes-Benz.

Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeberverbände haben in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie einen historischen Durchbruch erzielt. Den Gewerkschaften wurden optionale Abweichungen von der seit Langem bestehenden 35-Stunden-Woche zugestimmt, um zukünftige Investitionen mit Beiträgen der Arbeitnehmer zu stützen. Dies bestätigten sowohl die Gewerkschaft als auch die Arbeitgeberseite nach einem intensiven Verhandlungsmarathon, der mehr als 24 Stunden in der Stadt Mannheim andauerte.

Für diese neuen flexiblen Modelle wurde eine strikte Obergrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte der Beschäftigten festgelegt. Diese finanzielle Deckelung soll sicherstellen, dass die Mehrarbeit oder die Anpassung der Arbeitszeiten nicht zu unverhältnismäßigen Kostenbelastungen führt, sondern gezielt der Stärkung der Unternehmensstandorte dient. Die Vereinbarung gilt zunächst für die rund 1,7 Millionen Beschäftigten in den Tarifgebieten Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

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Pilotprojekt und finanzielle Anreize

Neben der Anpassung der Arbeitszeiten vereinbarten die Tarifpartner zudem eine Einmalzahlung im März 2027. Dieser sogenannte Pilotabschluss des Tarifvertrags "Investition und Beschäftigung" soll nach seiner Implementierung auf die übrigen Tarifgebiete der Branche übertragen werden. Das Vertragswerk sieht regelmäßige Verhandlungen und eine gemeinsame Überprüfung der gesetzten Ziele zwischen Unternehmen und Gewerkschaft vor, um die Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen.

Laut Angaben aus Gewerkschaftskreisen bleiben die Arbeitszeiten eine Stellschraube unter mehreren und das letzte Wort sollen die Gewerkschaftsmitglieder im betroffenen Betrieb behalten. Die Regelungen ähneln dem "Pforzheimer Abkommen" von 2004, das jedoch ausschließlich für Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage gelten sollte. Auch hier verzichten die Beschäftigten befristet auf Ansprüche aus dem Tarifvertrag, um das Unternehmen wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen.

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Konflikte bei Volkswagen und Mercedes-Benz

Trotz des Erfolgs in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage bei einigen großen Konzernen angespannt. Ausdrücklich sind bei den neuen Regelungen längere oder kürzere Arbeitszeiten mit und ohne Lohnausgleich möglich, wobei die Vereinbarungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmen geschlossen werden und überprüfbare Ziele enthalten müssen. Beim Automobil-Konzern Mercedes-Benz bestand jedoch weiterhin Druck, da das Unternehmen geringere Arbeitskosten und eine deutliche Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt hatte.

Harte Auseinandersetzungen sind zudem beim Volkswagen-Konzern im Gange. Seit dieser Woche wird über den Haustarifvertrag für die rund 120.000 Beschäftigten gesprochen. Als größter europäischer Autobauer hat Volkswagen bei der Kernmarke mit extrem hohen Kosten zu kämpfen und versucht, weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die Konzernführung hat daher zehn Tarifverträge für die Belegschaft gekündigt und fordert Nullrunden sowie unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage.

Harter Verhandlungskurs und Warnstreiks

Die vierte Verhandlungsrunde im Tandem der Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurde nach den heftigen Konfrontationen in Angriff genommen. Bereits vor zwei Jahren hatten Gespräche in größerer Runde eine Lösung gebracht, als die Küstenregionen und Bayern gemeinsam agierten. Für die Stuttgarter Bezirkschefin Barbara Resch ist der aktuelle Abschluss der erste Pilotvertrag, während ihr Partner Knut Giesler aus Nordrhein-Westfalen nun auf vier erfolgreiche Abschlüsse zurückblicken kann.

Die Arbeitgeberverbände wurden in den Verhandlungen durch Peter Sebastian Krause von Südwestmetall und den erfahrenen Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW vertreten. Auch die jeweiligen Vorstände der IG Metall und Gesamtmetall waren zum Ort der Gespräche nach Mannheim gereist, um die Interessen ihrer Seiten zu vertreten. Der Verhandlungsprozess war von den schärfsten Warnstreiks seit vielen Jahren überschattet.

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Mit diesen massiven Arbeitsniederlegungen wollte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseiten weiter erhöhen. Laut Angaben der IG Metall haben an den Aktionen, die zunächst über mehrere Stunden und dann auch ganze Tage lang dauerten, mehr als 950.000 Menschen teilgenommen. Im Rahmen der erstmals seit acht Jahren eingesetzten 24-Stunden-Warnstreiks zahlte die Gewerkschaft sogar Streikgeld an die Teilnehmer, was die Ernsthaftigkeit der Forderungen unterstrich.

Warnstreiks bei Volkswagen im neuen Jahr scheinen nach einer ersten frostigen Runde in Emden fast unvermeidlich zu sein. In der Fläche bleibt abzuwarten, wie sich die Übertragung des Pilotvertrags auf andere Regionen gestalten wird. Unter anderem muss noch geklärt werden, wie die konkreten Anforderungen der Unternehmen mit den Interessen der Belegschaften in Balance gebracht werden können, da an vielen Stellen weiterer Gesprächsbedarf besteht.