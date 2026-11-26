Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber in Baden-Württemberg und NRW geeinigt. Das teilte der Vorstand der IG Metall mit – nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon.

Mehr als 24 Stunden wurde verhandelt, bis Arbeitgeber und Arbeitnehmer am späten Nachmittag eine Einigung im Tarifkonflikt für die Metall- und Elektroindustrie verkünden konnten. Genaue Informationen werden im Laufe des Abends bekanntgegeben.

Streiks sind damit vom Tisch. Die IG Metall war mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld innerhalb von zwölf Monaten in die Verhandlungen gegangen. Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, sofern der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf.

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Es ist üblich, dass ein sogenannter Pilotabschluss – so wie er nun offenbar von den Bezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Mannheim ausgehandelt wurde – im Anschluss mit kleineren Anpassungen auf die restlichen Tarifregionen übertragen wird. Das funktioniert so: Der Vorstand der IG Metall empfiehlt den anderen Bezirken in der Regel die Übernahme des Pilotabschlusses. Die regionalen Bezirke der Gewerkschaft sowie die regionalen Arbeitgeberverbände laden dann zu Übernahme-Tarifverhandlungen ein.