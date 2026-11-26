Die Gewerkschaft ​und die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie haben sich geeinigt. Unter anderem auf Lohnverzicht.

Die Gewerkschaft ​IG Metall und die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie haben sich geeinigt. Unter anderem auf Lohnverzicht. Nach einem Verhandlungsmarathon von mehr als 24 Stunden haben sich Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektroindustrie und die Gewerkschaft in vierter Verhandlungsrunde geeinigt.

In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz verkündeten sie am Donnerstagnachmittag die Ergebnisse.ermöglicht, das Lohnniveau um maximal acht Prozent abzusenken. Von der 35-Stunden-Woche kann nach oben abgewichen werden - und zwar ohne Entgeltausgleich. Solche Vereinbarungen sind bis zu sieben Jahre lang möglich. Heißt: Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht sollen zeitlich begrenzt möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen zu ermöglichen.

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Zum Beispiel, damit Unternehmen im internationalen Wettbewerb am Standort Deutschland investieren können - statt die Produktion ins Ausland zu verlagern. Die bislang bekannten Details: Ab 1. Mai 2027 soll es eine Lohnerhöhung von 2 Prozent geben, mit einer Laufzeit von 25 Monaten. Ab 1.