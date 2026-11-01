IG Metall Warnstreik: Erste Aktionen in Metallindustrie beginnen

IG Metall startet Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Thyssenkrupp und Qualcomm betroffen. Forderungen nach fünf Prozent mehr Lohn treffen auf Ablehnung der Arbeitgeber.

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, hat die erste Phase der Warnstreik s der IG Metall in der deutschen Metall- und Elektroindustrie ihren Anfang genommen. Direkt mit dem Ablauf der gesetzlichen Friedenspflicht legten mehrere Betriebe ihre Arbeit nieder, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Besonders sichtbar war die Situation bei der Nachtschicht des Weißblechherstellers Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach im Bundesland Rheinland-Pfalz, wo rund dreihundert Beschäftigte vor dem Werkstor zu einer Protestaktion antraten. Diese koordinierte Maßnahme markiert den Beginn einer eskalierenden Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft und Industrie, die Millionen von Arbeitnehmern betrifft.

Start der Warnstreiks bei Thyssenkrupp und Qualcomm

Neben dem Standort in Andernach, wo Mitglieder der IG Metall mit Feuertonnen und Fackeln auf ihre Forderungen aufmerksam machten, setzte sich die Bewegung schnell fort. Noch in derselben Nacht startete auch eine Streikaktion beim Mobilfunkzulieferer RF 360 Europe in München, der eng mit Qualcomm verbunden ist. Diese simultanen Aktionen zeigen die breite Streuung und die hohe Koordinationsfähigkeit der Gewerkschaft. Die betroffenen Branchen sind von zentraler Bedeutung für die deutsche Wirtschaft, darunter der Automobilbau und der Maschinenbau. Insgesamt sind etwa 3,7 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie von den laufenden Tarifverhandlungen und den daraus resultierenden Konflikten betroffen. Die IG Metall nutzt diese Warnstreiks gezielt, um den Druck auf die Arbeitgeberverbände in den aktuellen Verhandlungen signifikant zu erhöhen.

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Hohe Lohnforderungen stoßen auf Ablehnung

Die Forderungen der IG Metall sind eindeutig und recht prominent. Die Gewerkschaft verlangt bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent. Zusätzlich sollen Arbeitsplätze und gesamte Industriestandorte in Deutschland langfristig gesichert werden. Dieses Angebot steht in einem krassen Widerspruch zu dem Gegenangebot der Arbeitgeberseite. Während der zweiten Verhandlungsrunde stellten die Unternehmen lediglich eine einmalige Zahlung für das kommende Jahr sowie eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent für den Juli 2028 in Aussicht. Diese Divergenz in den Erwartungen bildet das Kernproblem der aktuellen Krise. Die Arbeitgeber begründen ihr Zurückhalten mit der schwierigen allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Sie verweisen dabei explizit auf die extrem hohen Kosten, die die deutsche Industrie aktuell zu tragen hat, und betonen die Notwendigkeit finanzieller Flexibilität.

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Empörung über das Arbeitgeberangebot

Die Reaktion auf das Gegenangebot der Arbeitgeber aus der Industrie war durchweg negativ. Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner hatte bereits zuvor vor einer deutlichen Eskalation des Konflikts gewarnt. Sie erklärte, dass das sogenannte Angebot der Arbeitgeber in den betroffenen Betrieben lediglich auf Unverständnis und Wut gestoßen sei. Aus Sicht der IG Metall ist das Ziel, die Kaufkraft und die wirtschaftliche Zukunft für alle Beschäftigten an den deutschen Standorten zu sichern. Das niedrige Angebot wird als Ignoranz gegenüber der aktuellen Inflation und den Lebenshaltungskosten interpreted. Die Gewerkschaft sieht ihre Hauptaufgabe darin, die soziale Absicherung der Arbeitnehmer zu gewährleisten, statt reinen Kosteneinsparungsmaßnahmen zuzustimmen.

Eskalation droht durch Minus-Angebot

In Andernach machten die betroffenen Gewerkschaftsmitglieder deutlich, wie stark die Frustration über die Verhandlungsführung der Arbeitgeber ist. Jörg Köhlinger, der Vorsitzende des IG-Metall-Bezirks Mitte, sprach vor den streikenden Mitarbeitern klare Worte. Er kritisierte scharf, dass die Arbeitgeber die Beschäftigten lediglich als reine Kostenfaktoren betrachteten. Das als Minus-Angebot bezeichnete Proposal hat die Wut in den Belegschaften noch weiter verstärkt, da es keine echte Perspektive auf bessere Löhne bietet. Köhlinger betonte, dass der Mitternachtswarnstreik bei Thyssenkrupp Rasselstein lediglich der Auftakt einer massiven Warnstreikphase ist. Die Gewerkschaft plant weitere koordinierte Aktionen, um ihre Position zu festigen und die Verhandlungsmasse zugunsten der Arbeitnehmer zu verschieben. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um eine Einigung zu erzielen oder die Konflikte weiter zu zuspitzen.