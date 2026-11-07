Igor Dolgatschew verlässt Alles was zählt: Deniz Öztürk geht am 13. November

Igor Dolgatschew verlässt nach fast zwei Jahrzehnten als Deniz Öztürk die RTL-Daily. Letzter Auftritt: Freitag, 13. November, 19.05 Uhr.

Der Schauspieler Igor Dolgatschew (42) verabschiedet sich nach fast zwei Jahrzehnten als Deniz Öztürk aus der RTL-Daily Alles was zählt. Seit August 2007 gehört er zum festen Ensemble der Serie. Wie bestätigt wurde, ist Dolgatschew am Freitag, 13. November, um 19.05 Uhr in Folge 5073 zum letzten Mal in der Daily zu sehen.

Der Abschied markiert das Ende einer langen Serien-Ära. Warum Dolgatschew nach fast 20 Jahren aufhört, hat RTL bislang nicht mitgeteilt. Die Entscheidung über den Ausstieg ist damit noch ohne offizielle Begründung geblieben.

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Deniz Öztürk verlässt die Daily am 13. November

Igor Dolgatschew verabschiedet sich am Freitag, 13. November, als Deniz Öztürk aus der Serie. Seine letzte Folge ist Folge 5073, die um 19.05 Uhr ausgestrahlt wird.

Rund ein Jahr nach dem Start der Serie stieß Dolgatschew in Folge 230 zum Cast. Aus dem jungen Neuzugang wurde über die Jahre eine feste Größe im Ensemble. Seine Figur durchlebte zahlreiche Liebesgeschichten, Konflikte und Dramen.

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Fans reagieren mit Bedauern auf den Abschied

Die Zuschauer reagieren auf den Ausstieg von Igor Dolgatschew mit deutlicher Enttäuschung. In einer Fanseite bittet ein Zuschauer darum, dass Deniz Öztürk nicht aussteigen möge, denn die Figur gehöre dazu.

Andere Fans zeigen sich fassungslos über die Entscheidung der Autoren, Deniz Öztürk gerade jetzt aus der Handlung zu nehmen. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die den Schritt nachvollziehen können. Nach 20 Jahren im Format, so ein Kommentar, sei es nachvollziehbar, dass der Schauspieler auch andere Projekte verfolgen möchte.

Hochzeitstag mit Charlie endet mit Flucht

Die Handlung um Deniz Öztürk endet mit einem besonders bitteren Abschied. Ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit lässt Deniz seine Verlobte Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez (29), am Altar warten. Während sie auf ihren Bräutigam wartet, macht er sich auf den Weg zum Flughafen.

Charlie bleibt nur ein Abschiedsbrief. Darin behauptet Deniz, dass sich die Beziehung für ihn schon länger nicht mehr richtig angefühlt habe. Der wahre Grund für seine Flucht liegt laut Handlung jedoch in einer ganz anderen Geschichte.

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Deniz hat herausgefunden, dass sein langjähriger Freund Ben und Maximilian hinter dem tödlichen Bombenanschlag auf Matteo stecken. Statt die Wahrheit ans Licht zu bringen, erpresst Deniz Ben und verlangt eine halbe Million Euro. Die einst enge Freundschaft der beiden zerbricht daraufhin.

Auch Charlie gerät in Gefahr. Maximilian bedroht sie und macht Deniz klar, dass seiner großen Liebe etwas zustoßen könnte, wenn er Essen nicht verlässt. Deniz trifft daraufhin eine bittere Entscheidung. Er geht, um Charlie zu schützen, und verschweigt ihr, warum er sie an ihrem Hochzeitstag im Stich lässt.

Was der Ausstieg für die Serie bedeutet

Mit dem Abgang von Igor Dolgatschew verliert die Daily eine Figur, die seit vielen Jahren zum Kern der Handlung gehört. Für die Zuschauer bedeutet das, dass Deniz Öztürk ab Folge 5074 nicht mehr im Alltag der Serie auftaucht.

Deniz und Charlie hatten sich nach all den Dramen eigentlich ein gemeinsames Glück erhofft. Sie wollten heiraten, gemeinsam nach vorn schauen und ein neues Kapitel beginnen. Stattdessen beginnt dieses Kapitel nun für Deniz allein, während Charlie mit den Folgen seiner Flucht zurechtkommen muss.