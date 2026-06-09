Die Auslosung der Handball-Weltmeisterschaft 2023 in München findet ohne den Präsidenten des Internationalen Handballverbands (IHF), Hassan Moustafa, statt. Moustafa hat seine Teilnahme abgesagt, was ein seltsames Signal sendet, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Auslosung ein öffentlichkeitswirksamer Höhepunkt des Verbands ist. Das Turnier verspricht Spannung, doch die Absage des IHF-Präsidenten wirft Fragen auf.

Ein überraschender Rückzieher des Internationalen Handballverbands (IHF) wirft Fragen auf: IHF-Präsident Hassan Moustafa (81) wird bei der Auslosung der Handball-Weltmeisterschaft 2023 in München fehlen. Der DHB bestätigte dies auf BILD-Nachfrage.

Moustafa hat seine Reise wegen anderer Termine abgesagt, was ein seltsames Signal sendet, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Auslosung ein öffentlichkeitswirksamer Höhepunkt des Verbands ist. Doch das Turnier verspricht Spannung: Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt und könnte auf Mannschaften wie Spanien, Polen oder Katar treffen. Die Austragungsorte sind München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln, wobei das Eröffnungsspiel in München und das Finale in Köln stattfinden wird.

Auch der weitere Turnierverlauf birgt Herausforderungen: Wenn alles nach Plan läuft, würde Deutschland im Viertelfinale auf Schweden oder Portugal treffen und im Halbfinale auf Kroatien, Frankreich oder Island. Der Titelverteidiger Dänemark wäre erst im Finale ein möglicher Gegner. Doch zurück zu Moustafas Absage: Sie kommt nicht ganz überraschend, denn der DHB hatte bei der IHF-Präsidentschaftswahl im vergangenen Dezember einen Gegenkandidaten ins Rennen geschickt, was Moustafa missfallen hat. Der DHB übte danach deutliche Kritik am Wahlprozess.

Dass die damaligen Verstimmungen eine Rolle bei Moustafas Absage spielen, gilt als wahrscheinlich. Fest steht: Die Auslosung findet ohne den mächtigsten Mann des Welthandballs statt, was für den deutschen Handball möglicherweise schmerzhaft werden könnte





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