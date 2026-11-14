IHK Berlin Initiativ: Nour Idelbi bringt Unternehmergeist an Schulen

Die IHK Berlin fördert mit ihrer Initiative 'Ich mach mich selbstständig' den Gründungswillen junger Menschen. Die 21-jährige Nour Idelbi erklärt Schülern in Berlin, wie digitale Startups gelingen und welche Kompetenzen nötig sind.

Die 21-jährige Nour Idelbi steht im Mendelssohn-Saal der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin und blickt auf einen steilen Karriereweg zurück. Sie erzählt einem Publikum aus Schülerinnen und Schülern von ihrer ersten App, die sie mit sechzehn Jahren entwickelte, und davon, wie sie mit neunzehn eine Million Euro investiert erhielt. Ihr Auftritt dient der Initiative "Ich mach mich selbstständig", die gezielt Unternehmergeist in Berliner Schulen tragen will.

Initiative fördert Gründung in der Schule

Die Koordinatorin der IHK-Initiative, Nuria Rocabert Aragones, betonte, dass Schulen ein zentraler Ort sind, um jungen Menschen frühzeitig Chancen des unternehmerischen Denkens aufzuzeigen. Die Kampagne ist Teil des Netzwerks "Gründung in school" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Mehr als dreißig Initiativen engagieren sich in diesem Rahmen für Entrepreneurship Education, um den Bewusstsein für Selbstständigkeit zu schärfen und praktische Kompetenzen zu vermitteln.

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Erfolge von Nour Idelbi und ihre Botschaft

Nour Idelbi gilt als ideale Botschafterin für dieses Vorhaben. Nach dem Erfolg ihrer Sicherheits-App "SafeSpace", die jungen Frauen durch Wegeleitung und Notfallalarmen Schutz bietet, gewann sie den Wettbewerb "Startup teens" und wurde als Kultur- und Kreativpilotin des Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet. Später gründete sie ein Unternehmen für ein probiotisches Erfrischungsgetränk und warb die erwähnte Million Euro ein. Parallel dazu absolvierte sie ihr Studium an der WHU-Otto Beisheim School of Management und tritt regelmäßig als Rednerin auf.

Idelbi betont jedoch, dass hinter dem großen Erfolg viele Rückschläge und Hindernisse stehen. Sie rät den Zuhörern dazu, am Anfang Fehler zu machen und unangenehmes Feedback auszuhalten. Die Motivation für ihre Karriere zogen sie unter anderem daraus, dass es ihr nicht leicht gemacht wurde und ihre Eltern anfangs eine Karriere als Ärztin oder Lehrerin bevorzugten. Idelbi erklärt, dass Mentoren, Mut und die Fähigkeit, wichtige Personen direkt anzusprechen, entscheidende Faktoren für den Erfolg sind.

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Schülerprojekte und digitale Ideenfindung

An dem Aktionstag nahmen Schülerinnen und Schüler der Hermann-Scheer-Schule in Oberschöneweide sowie des Forums Berufsbildung in Kreuzberg teil. Fast alle Gruppen konzentrierten sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen. So soll "taskteen" Schülern helfen, kleine Jobs zu finden, während die Gruppe um Cornelia, Caspar und Johanna eine App namens "lifesaver" für neurodivergente und psychisch erkrankte Jugendliche entwickelt, die schnell therapeutische Unterstützung vermittelt.

Weitere Gruppen planen digitale Plattformen, um Fahrschüler mit Fahrschulen zu vernetzen, Patienten mit passenden Ärzten zusammenzubringen oder Autofahrern verfügbare Parkplätze anzuzeigen. Trotz dieser Fülle an Ideen ist klar, dass eine gute Idee allein nicht ausreicht. Die Schüler durchliefen am Community Day verschiedene Stationen, die Fragen zur Zielgruppe, zur Konkurrenz, zu notwendigen Partnern, zum Startkapital und zu Ressourcen behandelten.

Praktische Schritte und alternative Ansätze

Neben den digitalen Konzepten warnte Franziska Metzbaur vom Wettbewerb "Jugend gründet" davor, nur auf Technologie zu setzen. Sie berichtete von einer Schülerin, die eine nicht-digitale Idee für die Lagerung von Heuballen entwickelte, indem sie abgerundete Holzkonstruktionen statt flacher Europaletten vorschlug. Andere prämierte Projekte sind gemeinwohlorientiert, wie Hochbeete in Sachsen-Anhalt, die auch rollstuhlfahrenden Senioren das Gärtnern ermöglichen.

Metzbaur erklärt, dass es im Kern darum geht, Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden und Widerstände auszuhalten. Diese Kompetenzen seien nicht nur für Unternehmer, sondern überall im Leben relevant. Dennoch findet Entrepreneurship Education in den meisten Schulen keinen festen Platz im Lehrplan, sondern beschränkt sich oft auf Projekte oder freiwillige Zusatzkurse.