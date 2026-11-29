Eine schüchterne Frau wird die unerwarteterweise in einer kleinen Musical-Produktion besetzt. Unter den Anweisungen des ebenso entschlossenen wie rätselhaften Regisseurs beginnt sie, sich in ihre Rolle hineinzusteigern und sich zunehmend in der Welt

Ihr großer Auftritt“ ihrer Rolle in dem an Douglas Sirk angelehnten Melodram „Dem Himmel so fern“ ähneln. Doch die von dem auch selbst einen Nebenpart absolvierenden Jesse Eisenberg geschriebene und inszenierte Tragikomödie nimmt schnell einen anderen Verlauf.

Der Film verbindet auf lebendige Weise ein berührendes Charakterporträt mit mal locker-leichter, dann wieder sympathisch überzeichneter Situationskomik, messerscharfen Dialogen und einem authentischen Blick hinter die Kulissen der in den USA so weitverbreiteten Welt des provinziellen Musical-Theaters. Nicht nur Julianne Moore und ihr primärer Szenenpartner Paul Giamatti dürfen sich aufgrund ihres exzellenten Spiels berechtigte Hoffnungen auf Oscars machen.

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Auch Filmemacher Eisenberg überzeugt mit einem originellen Drehbuch und sta Jesse Eisenberg wird Pole, um mehr in Europa arbeiten zu können: In den USA "werden die Filme, die ich liebe, immer schwieriger zu realisieren" Auf den Spuren von "Wicked"? Neues Musical angekündigt – die ersten zwei Top-Stars sind schon an Bord