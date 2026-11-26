Diese DHL-Nachricht sieht echt aus – doch sie ist eine teure Falle.

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Per E-Mail und SMS versenden Kriminelle Nachrichten, die auf den ersten Blick echt wirken und über angebliche Probleme bei einer Paketzustellung informieren. Dabei wird darauf hingewiesen, dass ein angebliches Paketüberschreitet. Um die Sendung zu erhalten, soll man einen Zusatzbetrag zahlen. Dafür wird ein Link in der E-Mail bereitgestellt.

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Die Links in diesen Fake-Nachrichten führen jedoch auf gefälschte Webseiten, die dem offiziellen DHL-Auftritt täuschend ähnlich sehen.ein, landen diese direkt bei den Betrügern. Diese können damit eure Konten plündern oder eure Identität für weitere Straftaten missbrauchen. In anderen Fällen aktiviert die Zahlung eines kleinen Betrags – zum Beispiel zwei Euro – unbemerkt ein teures Abonnement, das monatlich mit über 70 Euro zu Buche schlagen kann.