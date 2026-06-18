Ihre Eltern gaben ihr mit 16 eine Kreditkarte, um ihre Bonität aufzubauen. 6 Jahre später entdeckte sie darauf 40.000 Dollar Schulden

In den USA können Kinder über die Kreditkarte ihrer Eltern eine Kredithistorie aufbauen. Das birgt Chancen, aber auch Risiken.

In den USA lassen Eltern ihre Kinder oft über ihre Kreditkarte eine Kredithistorie aufbauen. Das kann Vorteile bringen – unter Umständen aber auch die Bonität belasten.

Wer in den USA früh eine gute Kreditwürdigkeit aufbauen will, greift oft auf einen ungewöhnlichen Weg zurück: Eltern tragen ihre Kinder als zusätzliche Nutzer auf ihrer Kreditkarte ein. DieZur Veranschaulichung schildert sie einen fiktiven Fall: Eine junge Frau erhält mit 16 Jahren Zugang zur Kreditkarte ihrer Eltern. Sechs Jahre später stellt sie fest, dass auf dem Konto 40.000 Dollar Schulden aufgelaufen sind. Die junge Frau hat die Schulden nicht selbst verursacht.

Vielmehr stammen die Verbindlichkeiten überwiegend vom gemeinsamen Kreditkartenkonto ihrer Eltern. Da ihr Name mit dem Konto verknüpft ist, können sich hohe Schulden oder verspätete Zahlungen jedoch ebenfalls auf ihre Kreditwürdigkeit auswirken. Der geschilderte Fall ist zwar fiktiv und als Extrembeispiel angelegt. Er verdeutlicht aber ein Grundprinzip des US-Kreditsystems: Nicht nur das eigene Verhalten kann Einfluss auf den Credit Score haben.

In den USA spielt die persönliche Kreditwürdigkeit eine deutlich größere Rolle als in Deutschland. Banken, Kreditkartenanbieter und andere Finanzdienstleister bewerten Verbraucher anhand eines sogenannten Credit Scores. Wer als Jugendlicher oder junger Erwachsener als zusätzlicher Nutzer auf einer Kreditkarte eingetragen wird, kann dadurch bereits früh eine Kredithistorie aufbauen. Werden Rechnungen pünktlich bezahlt, wirkt sich das in vielen Fällen positiv auf die spätere Bonität aus.

Ein direkter Vergleich mit dem US-System ist jedoch schwierig. Während Amerikaner über Kreditkarten oft gezielt eine Kredithistorie aufbauen, funktioniert die Bonitätsbewertung in Deutschland anders. Donnerstag, 18.06.2026 | 07:00





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