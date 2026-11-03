IIHF-Entscheidung: DEB prüft Rückgabe der Eishockey-WM 2027

Der Deutsche Eishockey-Bund erwägt die Rückgabe der WM 2027 nach der IIHF-Entscheidung zu Russland. Die Bundesregierung und norwegische Verbände reagieren kritisch auf das Urteil.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht vor einer existenziellen Zäsur bei der Vorbereitung der Heim-Weltmeisterschaft im Mai 2027. Nach der jüngsten Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS), der Russland s Teilnahme an internationalen Turnieren wieder erlaubt, prüft der Verband ernsthaft, ob er die Austragungsrechte zurückgeben muss. Vorstandschef Frank Lutz bestätigt, dass diese Option aktiv diskutiert wird, um politische und sportliche Risiken abzuwenden.

Kernpunkte der CAS-Entscheidung und Reaktion

Das Schiedsgericht in Lausanne hat am Mittwoch eine Klage Russlands gegen den Weltverband IIHF erfolgreich geführt. Das Urteil besagt, dass der Ausschluss des Vize-Rekord-Weltmeisters aus allen internationalen Wettbewerben seit Februar 2022 rechtswidrig war. Dieser Schritt hebt die Sanktionen auf, die ursprünglich als Antwort auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine verhängt wurden. Für den DEB bedeutet dies eine direkte Konfrontation mit der Frage, wie ein Turnier unter diesen neuen Bedingungen organisiert werden soll.

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Die Zeit drängt für die Verantwortlichen in Deutschland. Das Eröffnungsspiel ist fest für den 13. Mai 2027 terminiert. In der Schalker Arena sollen vor 61.000 Fans Deutschlands Nationalmannschaft und die Schweiz aufeinandertreffen. Diese konkrete Planung steht nun plötzlich auf wackeligen Beinen, da die politische Landschaft sich durch das Gerichtsurteil fundamental verändert hat.

Politische Kritik und internationale Isolation

Neben dem Deutschen Eishockey-Bund übt auch die Bundesregierung scharfe Kritik an der Entwicklung. Ein Regierungssprecher teilte mit, dass die CAS-Entscheidung sehr kritisch gesehen wird. Die Bundesregierung kündigt an, sich zeitnah mit dem DEB auszutauschen, um die möglichen Folgen für die Eishockey-WM 2027 in Deutschland zu besprechen. Diese klare Positionierung unterstreicht die politische Sensibilität des Themas.

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Auch andere Nationen zeigen deutliche Ablehnung. Der norwegische Verband formulierte die Haltung vieler nordischer Länder klar: Solange der Krieg in der Ukraine andauert, sollte Russland von allen internationalen Meisterschaften ausgeschlossen bleiben. Finnland, Schweden und Dänemark haben ebenfalls signalisiert, dass sie nicht mehr zum Schläger greifen wollen, falls Russland Teil des Turniers ist. Dies schafft einen massiven Boykottdruck auf die Organisatoren.

Diese internationale Solidarität zeigt, dass die Entscheidung des CAS nicht nur eine juristische, sondern eine diplomatische Krise auslöst. Die Angst vor einem Teilnehmerboykott durch starke Nationen ist real und könnte die Glaubwürdigkeit der Veranstaltung gefährden. Der DEB muss nun abwägen, ob er die WM trotz dieser Widerstände austragen kann oder besser frühzeitig zurücktritt.

Auswirkungen auf Zuschauer und Markt

Für die Fans und den Markt bedeutet diese Unsicherheit erhebliche Verunsicherung. Die Verkaufszahlen für Tickets und die mediale Präsenz hängen stark davon ab, ob das Turnier in seiner geplanten Form stattfindet. Sollte der DEB die WM zurückgeben, müsste ein neuer Gastgeber gefunden werden, was kurzfristig kaum möglich erscheint. Dies hätte finanzielle Konsequenzen für alle Beteiligten.

Frank Lutz betont, dass er keine Schwarzmalerei betreiben möchte. Dennoch sei es notwendig, als DEB die Option der Rückgabe der WM zu befassen. Diese Aussage spiegelt die Ernsthaftigkeit der Lage wider. Der Verband versucht, einen Mittelweg zu finden, der sowohl sportliche Integrität als auch politische Verantwortung wahrt. Die nächsten Wochen sind entscheidend für die Zukunft der Eishockey-WM 2027 in Deutschland.