Der Weltverband IIHF legt Berufung beim Schweizer Bundesgericht ein. Die Entscheidung betrifft die Wiederaufnahme Russlands in den internationalen Eishockeysport nach dem Krieg in der Ukraine.

Der Internationale Eishockey verband IIHF hat offiziell bekanntgegeben, dass er die jüngste Entscheidung des Court of Arbitration for Sport ( CAS) nicht akzeptiert und juristisch dagegen vorgehen wird. Diese rechtliche Aktion zielt darauf ab, die Wiederaufnahme Russland s in die internationalen Meisterschaften zu verhindern, was auf massiven Widerstand innerhalb der Sportgemeinschaft und bei den betroffenen Staaten trifft. Die IIHF unter ihrem neu gewählten Präsidenten Franz Reindl hat diesen Schritt am Mittwoch mitgeteilt, um die durch das CAS -Urteil eröffneten Möglichkeiten für die russische Teilnahme abzuwenden.

Juristische Schritte und Vorwürfe gegen Richter

Die IIHF begründet ihre Berufung vor dem Schweizer Bundesgericht mit schwerwiegenden Bedenken regarding der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter, die die Suspendierung Russlands am 30. Oktober aufgehoben hatten. Der Weltverband verweist explizit auf die Sorge, dass diese Richter in den vergangenen Monaten an Veranstaltungen in Moskau teilgenommen haben sollen. Diese Teilnahme steht im direkten Widerspruch zur geforderten Neutralität im Schiedsverfahren, das die Rückkehr Russlands nach dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine genehmigt hatte.

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Bereits zuvor hatte der Weltverband Beschwerde beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingelegt, die jedoch abgewiesen worden war. Mit dem nun folgenden Schritt vor dem Schweizer Bundesgericht versucht der Eishockey-Weltverband offenbar strategisch, Zeit zu gewinnen. Ziel ist es, die Umsetzung des CAS-Urteils in der laufenden Saison aufschieben zu können, um den Sportbetrieb vorerst nicht durch die Anwesenheit russischer Teams zu belasten.

Politische Opposition und Boykottdrohungen

Die politische und sportliche Reaktion auf die CAS-Entscheidung war eindeutig ablehnend. Mehrere Teams, darunter der amtierende Weltmeister Finnland, hatten bereits einen Boykott der Spiele gegen Russland angekündigt. Diese Drohung unterstreicht die tiefen Risse in der internationalen Eishockeygemeinschaft und die Bereitschaft der Nationen, auf die Teilhabe Russlands zu verzichten. Die Unsicherheit erhöhte sich weiter, als der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Frank Lutz, eine Rückgabe der Gastgeberrolle ins Spiel brachte, falls Russland zugelassen wird.

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Auf staatlicher Ebene erklärte die Bundesregierung, die Durchführung von Wettbewerben mit Russland sei sowohl sportlich als auch wirtschaftlich faktisch unmöglich. Diese harte Position spiegelt die breite internationale Kritik an der Sanktionspolitik wider. Die Regierungen in Kanada und Tschechien gehen noch einen Schritt weiter und verweigern russischen Spielerinnen und Spielern die Einreise. Dies hat bereits dazu geführt, dass die U20-Weltmeisterschaft der Männer in Edmonton und Red Deer vom 26. Dezember bis 5. Januar sowie die U18-Weltmeisterschaft der Frauen in Ostrava vom 8. bis 16. Januar 2027 ohne russische Beteiligung stattfinden werden.

Auswirkungen auf Sanktionen und Olympiabewerbung

Die Europäische Union hat am Montag angekündigt, im Rahmen eines neuen Sanktionspakets russischen Athleten den Start bei Sportveranstaltungen innerhalb der 27 EU-Mitgliedsstaaten unter russischer Flagge zu untersagen. Diese Maßnahme dient der Verschärfung der Druckmittel gegen das Regime in Moskau. Die deutsche Bundesregierung versucht jedoch, mit Rücksicht auf die laufende Münchner Olympiabewerbung eine solche strikte Ausgrenzung auf nationaler Ebene vorerst zu vermeiden, um die sportliche Attraktivität der Bewerbung nicht zu gefährden.

Der Konflikt zwischen der juristischen Entscheidung des CAS und den politischen Forderungen der Staaten sowie den ethischen Bedenken der Verbände dauert an. Die IIHF hofft nun auf eine Entscheidung des Schweizer Bundesgerichts, die ihre Argumente zur Befangenkeit der Richter bestätigt. Solange keine Klärung erfolgt, bleiben die internationalen Termine unsicher und die Spannung zwischen sportlicher Autonomie und geopolitischer Verantwortung bleibt hoch.