Der Internationale Eishockey-Verband IIHF zieht das umstrittene CAS-Urteil vor das Schweizerische Bundesgericht. Dies folgt auf Kritik an der Unabhängigkeit der Richter und drohenden Boykotten.

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF hat entschieden, das umstrittene Urteil des Sportgerichtshofs ( CAS) zur Wiederzulassung russischer Teams vor das Schweizerische Bundesgericht zu ziehen. Diese strategische Rechtsschritte werden ergriffen, um die suspendierende Maßnahme gegen russische Mannschaften aufrechtzuerhalten und die Integrität des internationalen Eishockeys zu wahren. Die Initiative basiert auf der Sorge um die Neutralität der ursprünglichen Gerichtsentscheidung.

Bedenken regarding der Richterunabhängigkeit

Die IIHF begründet ihren Schritt mit gravierenden Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter des CAS. Laut einer offiziellen Mitteilung des Verbands seien in jüngster Zeit Verbindungen zwischen zwei dieser Richter und Russland bekanntgeworden. Angesichts der Tragweite des Urteils und seiner tiefgreifenden Auswirkungen auf das internationale Eishockey hält es die IIHF für absolut unerlässlich, die Angelegenheit vor dem Schweizer Bundesgericht weiterzuverfolgen. Dies soll sicherstellen, dass künftige Entscheidungen frei von politischen oder anderen einseitigen Beeinflussungen getroffen werden.

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Kritik am Urteil und diplomatische Spannungen

Der Internationale Sportgerichtshof hatte Ende Oktober in einem Urteil entschieden, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams aufzuheben, obwohl der Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin andauert. An diesem Urteil gab es seither viel Kritik seitens der internationalen Gemeinschaft und der betroffenen Nationalteams. Mehrere Länder kündigten an, ihre Teams nicht gegen russische Mannschaften aufs Eis zu schicken, was zu einer erheblichen diplomatischen und sportlichen Zerrüttung führte. Die Aufhebung der Sanktionen wurde von vielen als fehlendes Zeichen gegen die Aggression Russlands gewertet.

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Positionen der Bundesregierung und des DEB

Sport-Staatsminister Ronald Rauhe warb in der jüngeren Vergangenheit aktiv für eine neue Suspendierung Russlands, um dem Druck der internationalen Community gerecht zu werden. In Deutschland findet nächstes Jahr die Eishockey-WM der Männer statt, was die politische Dimension des Konflikts weiter verschärft. Die Bundesregierung und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) halten eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands wegen der angedrohten Boykotte für faktisch nicht möglich. Ein Boykott durch mehrere Nationen würde die Wettbewerbsfähigkeit und die Zuschauerakzeptanz der Veranstaltung massiv gefährden.

Auswirkungen auf künftige Turniere und nächste Schritte

Vor etwas mehr als einer Woche hatte der Eishockey-Weltverband IIHF bereits mitgeteilt, dass die U20-Weltmeisterschaft in Kanada ohne Russland stattfinden werde. Diese Entscheidung spiegelt die Linie wider, dass Veranstaltungen ohne die Beteiligung russischer Teams sicher durchführbar sind. Russlands Eishockeyverband will gegen diese Entscheidung vorgehen und sich an das Internationale Olympische Komitee (IOC) wenden, um seine Rechte einzuklagen. Diese Eskalationsspirale zeigt, wie schwierig die politische Einbettung des Sports in aktuelle Konflikte ist und wie stark die internationalen Verflechtungen des Eishockeys sind.