Der Weltverband IIHF musste seine Website nach einem Hackerangriff abschalten. Dies geschieht amidst der Kontroverse um die potenzielle Rückkehr russischer Eishockey-Teams.

Der Internationale Eishockey verband IIHF hat am Abend bestätigt, dass er das Ziel einer schwerwiegenden Cyberattacke geworden ist. In einer Erklärung auf der Plattform X verurteilte der Weltverband diese Aktionen mit den schärfsten Worten und kündigte an, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um die Sicherheit seiner digitalen Infrastruktur wiederherzustellen. Zugleich wurde versichert, dass die Integrität der Organisation und der Schutz des Sports weiterhin höchste Priorität haben.

Technische Störung nach Propaganda-Bildern

Mitte des aktuellen Konflikts um die Rückkehr russischer Teams zu internationalen Wettbewerben ereignete sich der Angriff. Medienberichten zufolge wurde die Webseite der IIHF offline gesetzt, nachdem dort Bilder russischer Eishockeyspieler zusammen mit einer politischen Parole veröffentlicht worden waren. Zunächst bestätigte der Verband nicht explizit, ob es sich um einen Angriff aus russischer Hand handelte, schloss eine solche Herkunft jedoch nicht aus.

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Der technische Ausfall war für externe Nutzer deutlich spürbar, da die Homepage nicht mehr aufrufbar war. Die IIHF erklärte, dass die Plattformen wieder online gehen würden, sobald man sich vollständig davon überzeugen könne, dass alle Systeme geschützt und frei von weiteren Manipulationen sind. Die Bemühungen konzentrieren sich derzeit darauf, den genauen Ursprung des Angriffs forensisch zu ermitteln.

Kontext: Cas-Entscheidung und diplomatische Spannungen

Der Cyberangriff findet in einem hochpolitischen Umfeld statt, das durch die Entscheidungen des Sportgerichtshofs Cas geprägt ist. Ende Oktober hatte das Schiedsgericht verfügt, dass russische Teams trotz des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Diese Regelung hat in der internationalen Eishockeywelt für große Aufregung und scharfe Reaktionen geführt.

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Viele Nationen und Verbände stehen dieser Wiederaufnahme kritisch gegenüber. Die Bundesregierung positioniert sich dabei eindeutig und möchte derzeit keine Aussage über eine mögliche Verweigerung von Visa für russische Delegationen treffen. Sie teilt jedoch die Ansicht des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), dass eine Ausrichtung einer Weltmeisterschaft unter der Bedingung einer russischen Teilnahme als unmöglich gilt.

Auswirkungen auf die IIHF und deutsche Akteure

Die diplomatische Lage ist angespannt, da mehrere Länder, darunter der amtierende Weltmeister Finnland, erklärt haben, nicht gegen russische Mannschaften antreten zu wollen. Dies stellt den Weltverband vor enorme organisatorische und politische Herausforderungen. Die IIHF steht unter starkem Druck, eine Lösung zu finden, die den Sport schützt, ohne die Kontroverse weiter zu verschärfen.

Auf deutscher Seite wird nun auf eine generelle Suspendierung der russischen Verbände durch die IIHF gehofft. Der Deutsche Eishockey-Bund sowie der Staatsminister für Sport, Ronald Rauhe, unterstützen diese Forderung. Franz Reindl, der Präsident der IIHF und ebenfalls Deutscher, befindet sich in einer schwierigen Vermittlerrolle, da er einerseits die Unabhängigkeit des Verbands wahren und andererseits die Bedenken der Mitgliedsverbände berücksichtigen muss.

Bis zur Wiederherstellung der vollen Online-Services bleibt die IIHF in einer defensiven Haltung. Die aktuelle Situation verdeutlicht die Verflechtung von Sport, Politik und digitalen Sicherheitsbedrohungen. Alle Beteiligten warten nun auf die offizielle Freigabe der Systeme seitens der IIHF sowie auf weitere politische Entscheidungen der zuständigen Regierungen und Sportgremien.