IIHF prüft Rückkehr Russlands nach CAS-Urteil mit Fokus auf Finanzstabilität

Die IIHF will nach dem CAS-Urteil Optionen zur Wiederzulassung Russlands prüfen. Der DEB als WM-Ausrichter 2027 steht unter Druck, da Boykottwarnungen und Sponsor-Rückzüge die finanzielle Stabilität gefährden.

Die Internationale Eishockey-Föderation IIHF kündigt an, alle verfügbaren Optionen zur weiteren Vorgehensweise zu prüfen. Diese Entscheidung fällt im Kontext der langjährigen Beratungen über die Folgen des Urteils des Internationalen Sportgerichtshofs ( CAS). Der Weltverband betont dabei, dass die finanzielle Stabilität und die langfristige Zukunft des internationalen Eishockeys gewährleistet sein müssen. Nach tagelangen Diskussionen steht die Organisation nun vor der komplexen Aufgabe, einen Weg zu finden, der sowohl juristischen als auch sportlichen Anforderungen gerecht wird.

Juristische Rahmenbedingungen und CAS-Urteil

Die IIHF muss sich streng innerhalb des geltenden rechtlichen Rahmens bewegen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Der Weltverband erklärte, die vom CAS geforderten Schritte für eine theoretische Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne einzuleiten. Gleichzeitig wurde betont, dass der internationale Wettbewerb erhalten und der Sport als Ganzes geschützt werden muss. Gespräche mit allen betroffenen Verbänden, einschließlich des russischen, sollen geführt werden. Ziel ist es, einen konstruktiven Weg zu finden, der den Interessen des weltweiten Eishockeys dient.

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Druck auf den Deutschen Eishockey-Bund

Unter enormen Druck geriet in diesem Prozess insbesondere der Deutsche Eishockey-Bund (DEB). Als Ausrichter der Männer-Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland sieht sich die Organisation einer schwierigen Lage ausgesetzt. Mehrere Nationen, angeführt vom amtierenden Weltmeister Finnland, haben angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten. Diese Absetzungswellen bergen das Risiko, die sportliche Legitimität und die Zuschauerzahlen der Titelkämpfe erheblich zu gefährden. Die Spannungen zeigen, wie stark politische Entscheidungen den Sportbetrieb weltweit beeinflussen.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Sponsoren

Neben den sportlichen Boykottwarnungen drohen auch erhebliche wirtschaftliche Folgen. Eine Reihe von Sponsoren hat signalisiert, ihre Zahlungen an die IIHF und die WM-Ausrichter einzustellen, falls Russlands Teams teilnehmen sollten. Diese finanzielle Unsicherheit zwingt den Verband zu besonderer Vorsicht. Die IIHF muss abwägen, wie sie die Interessen des Sports wahrt, ohne die wirtschaftliche Grundlage der Turniere zu gefährden. Die Bedenken der Partnerunternehmen unterstreichen die Notwendigkeit einer klaren und stabilen Kommunikationsstrategie.

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Positionen der Regierung und diplomatische Gespräche

Die Bundesregierung hat der IIHF und dem DEB ihre Unterstützung bei den diplomatischen Verhandlungen zugesichert. Regierungssprecher Stefan Kornelius betonte, dass die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden solle. Allerdings räumte er ein, dass eine Durchführung angesichts der angedrohten Boykotte bei einer Zulassung Russlands faktisch kaum möglich wäre. Kornelius kündigte weitere Gespräche an, um die Interessen der deutschen Veranstalter zu wahren. Die politische Ebene unterstützt somit indirekt die Forderung nach einer Lösung, die die Durchführbarkeit der WM sichert.

Klare Absage an Belarus

Während bei Russland noch Optionen geprüft werden, besteht bei Belarus bereits klare Rechtssicherheit. Die Männer-Auswahl und die U20 des Landes, das Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, dürfen nicht an den kommenden WM-Turnieren teilnehmen. Der IIHF-Disziplinarausschuss entschied, dass keine rechtliche Grundlage für die Anordnung einer sofortigen Wiederaufnahme bestehe. Diese Trennlinie hilft der IIHF, ihre Position in den schwierigen Verhandlungen mit Russland zu schärfen, ohne gegen bestehende Sanktionen zu verstoßen.