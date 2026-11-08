IIHF reagiert unklar auf CAS-Urteil zur Russischen Eishockey-Nationalmannschaft

Die IIHF erwägt Gespräche mit Russland nach dem CAS-Urteil. Kritik sieht darin ein Einknicken vor Moskau und ein fatales Signal für den Sport.

Die Internationale Eishockey-Föderation ( IIHF) hat ihre Position zur Teilnahme der Russischen Eishockey-Nationalmannschaft bei zukünftigen Weltmeisterschaften nicht präzisiert, sondern mit einer widersprüchlichen Ankündigung für weitere Verwirrung gesorgt. Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS), das die Suspendierung des russischen Verbands aufgehoben hat, meldete sich die IIHF erst über eine Woche später zu Wort. Die Reaktion wird als unklare Schwankungsbewegung zwischen Ablehnung und Verhandlungsbereitschaft wahrgenommen, anstatt eine klare Linie zu zeichnen.

Ambivalente Statement der IIHF nach Wochenlangem Schweigen

Die IIHF erklärte zwar offiziell, dass sie weiterhin nicht mit der Entscheidung des CAS zur Teilnahme Russlands an Weltmeisterschaften einverstanden sei. Gleichzeitig überraschte der Weltverband jedoch mit der Aussage, dass er Gespräche mit allen betroffenen Nationalverbänden führen werde, darunter explizit auch mit dem russischen Verband. Dieser Doppelgleisigkeit fehlt jede klare strategische Ausrichtung, da die Föderation gleichzeitig ihren Widerstand bekundet und Dialogmöglichkeiten öffnet.

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Der Zeitpunkt dieser Kommunikation ist besonders kritisch zu betrachten. Das CAS-Urteil ist seit Tagen bekannt, doch eine definitive Stellungnahme der IIHF wurde verzögert. Statt Klarheit zu schaffen, wirkt die jetzige Mitteilung wie eine nachträgliche Anpassung an die juristische Realität, ohne jedoch die moralische oder politische Haltung des Weltverbands eindeutig zu definieren. Dies stärkt die Kritik, dass die IIHF unsicher agiert.

Keine Klärung über Verhandlungsziele und politische Distanz

Zentral ist die Frage, worüber die IIHF mit dem russischen Verband sprechen will. Ein Dialog über eine Distanzierung vom Angriffskrieg in der Ukraine oder eine Verurteilung des Vorgehens der russischen Regierung unter Wladimir Putin scheint unwahrscheinlich. Die Äußerungen von Slawa Fetissow, einer Eishockey-Legende und engen Vertrauten des Verbands, die sein Unverständnis über die ablehnende Haltung anderer Nationen äußerte, deuten auf eine andere Richtung hin.

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Fetissows statements suggerieren, dass Russland keine freiwilligen Verzichte einlegen wird. Die Erwartungen an die Gespräche liegen daher nicht in der moralischen Rechtfertigung des russischen Staates, sondern eher in der technischen oder sportlichen Reintegration. Dies wirft die Frage auf, welche konkreten Ziele die IIHF mit den Verhandlungen verfolgt, wenn nicht die politische Übereinstimmung mit den Wertehaltungen der meisten Mitgliedsverbände.

Die Positionen innerhalb des Welteishockeys sind gespalten. Während sich die Zahl der nationalen Verbände, die sich gegen eine Rückkehr Russlands aussprechen, täglich erhöht, macht die IIHF scheinbar Zugeständnisse an Moskau. Diese Dynamik zeigt eine wachsende Kluft zwischen der Mehrheitsmeinung der Verbände und der behutsamen, oft als zu nachgiebig kritisierten Linie des Weltverbands.

CAS-Urteil als rechtliche Grundlage missachtet?

Das Sportgericht hatte den Weg für die Rückkehr des russischen Verbands klar vorgegeben. Es betonte, dass es nur auf Grundlage der von den Parteien vorgebrachten Argumente und Beweise gehandelt habe. Ein entscheidender Satz des CAS lautete: Er könne keine Maßnahmen anordnen, die nicht von den Parteien beantragt wurden. Diese klare juristische Abgrenzung wurde von der IIHF in ihrem Statement nicht aufgegriffen oder klar interpretiert.

Vor dem Hintergrund dieses klaren CAS-Spruchs wirkt die Mitteilung der IIHF wie ein Einknicken vor Russland. Anstatt die rechtliche Lage nüchtern zu akzeptieren und die sportliche Neutralität zu wahren, suggeriert die Androhung von Gesprächen eine Unsicherheit, die von Kritikern als fatal für die Glaubwürdigkeit des Verbands gewertet wird. Die IIHF scheint sich zu weit von der klaren Linie des Gerichts zu entfernen.

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Reputationsverlust und fehlende Alternativen zur Reaktion

Das Bild, das die IIHF mit dieser vernebelten Reaktion abgibt, ist für den Weltverband insgesamt schlecht. Durch das Zögern und die widersprüchlichen Botschaften wird die Autorität des Verbands untergraben. Viele Beobachter sind der Ansicht, dass das Bild, das die IIHF nun zeigt, kein positives ist und dem Ruf des Sportes schadet.

In einer solchen politischen und sportlichen Zwickmühle hätte eine klare, konsistente Linie vermieden. Die Hoffnung auf eine eindeutige Reaktion ist enttäuscht worden. Tatsächlich wäre in diesem spezifischen Kontext, in dem der Weltverband zwischen juristischer Pflicht und politischem Widerstand hin- und hergerissen ist, gar keine Reaktion oder eine noch klarere Ablehnung möglicherweise die bessere und glaubwürdigere gewesen, als der aktuelle Kompromiss.