Die IIHF berät auf Teneriffa über die Rückkehr Russlands. Der Deutsche Eishockey-Bund und die Bundesregierung müssen ein starkes Signal senden, da ein Turnier in Deutschland politisch kaum möglich ist.

Die Eishockey-Welt blickt derzeit gespannt auf die kanarische Insel Teneriffa, wo sich das Council des Weltverbandes IIHF zu einer entscheidenden Sitzung zusammenfindet. Das sechzehnköpfige Gremium ist am Dienstag und am Mittwoch tätig, um über die Umsetzung des Urteils des Sportgerichtshofs Cas zu beraten. Im Zentrum der Deb atte steht die Frage, wie nationale Mannschaften aus Russland wieder zu internationalen Wettbewerben zugelassen werden können.

Cas-Urteil und die Rückkehr Russlands

Die Grundlage für diese dringende Beratung bildet das vergangene Urteil des Court of Arbitration for Sport, das die Zulassung russischer Nationalteams wieder in Betracht zieht. Dies löst bei den Mitgliedsverbänden, insbesondere im deutschsprachigen Raum, massive Unsicherheiten aus. Die politische und organisatorische Lage erscheint für viele Teilnehmer als äußerst komplex, da eine Teilnahme russischer Teams an Turnieren in bestimmten Ländern als inakzeptabel gilt. Besonders die Möglichkeit, dass Russland im kommenden Mai an der Eishockey-Weltmeisterschaft teilnehmen könnte, die ursprünglich in Deutschland stattfinden sollte, wird als großes Fiasko gewertet.

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Positionen des DEB und internationale Reaktionen

Der Deutsche Eishockey-Bund äußert neben einer grundsätzlichen Ablehnung der Rückkehr auch starke Bedenken hinsichtlich der Durchführung eines Turniers unter diesen Voraussetzungen. DEB-Präsident Franz Reindl sieht sich selbst sowie die Bundesregierung in der Pflicht, ein klares Signal gegen eine solche Entwicklung zu senden. Eine Unterstützung durch das IIHF-Council wird dabei als eher unwahrscheinlich eingeschätzt, da sich längst nicht alle Mitgliedsverbände so eindeutig gegen Russland positionieren wie beispielsweise der finnische Verband. Finnland sucht bereits öffentlich nach Verbündeten, um eine gemeinsame Front gegen die geplante Rückkehr der russischen Nationalteams zu bilden.

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Vergleich zu Curling und verpasste Chancen

Ein Blick auf andere Sportarten zeigt mögliche Alternativen zur aktuellen Diskussion auf. Der Curling-Weltverband handelte im Oktober 2026 entschieden, als er die Klage des russischen Verbandes gegen den Ausschluss von großen Wettbewerben vom Cas abgewehrt bekam. Dieser Verband argumentierte vorrangig mit der Wahrung der Integrität der Wettkämpfe und punktete damit international. Die IIHF hat diese klare Haltung im ersten Anlauf verpasst und nimmt dadurch einen erheblichen Imageschaden in Kauf. Es wird zunehmend schwieriger, sich aus dieser umstrittenen Position wieder zu lösen, da die Zeit für Entscheidungen dringend drängt.

Auswirkungen auf kommende Turniere

Die Fristen sind bereits nah, da zum Jahreswechsel eine U20-Weltmeisterschaft in Kanada vorgesehen ist. In keiner anderen Sportart ist Russland so sehr daran gelegen, auf der sportlichen Weltbühne präsent zu sein. Sollte es tatsächlich zu einer Teilnahme kommen, würde dies als fatales Signal gewertet, das die politische Sensibilität des Themas unterschätzt. Die Absurdität der Situation verstärkt sich durch die Tatsache, dass Russland theoretisch den Startplatz des WM-Aufsteigers Ukraine erhalten könnte. Diese Entwicklung unterstreicht die Dringlichkeit einer klaren Haltung des IIHF-Councils.