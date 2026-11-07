IIHF und CAS-Urteil: Russlands WM-Rückkehr stellt Verband vor Dilemma

Die IIHF steht nach dem CAS-Urteil zur Wiederaufnahme Russlands vor einer schweren Entscheidung. Der Verband prüft alle Optionen, während der DEB und Sponsoren mit Boykott drohen.

Die Internationale Eishockey-Föderation ( IIHF) hat sich nach intensiven internen Beratungen zur kontroversen Teilnahme Russland s an internationalen Wettbewerben geäußert. Der Weltverband kündigte am Samstag an, dass er weiterhin die Position vertritt, dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs ( Cas) zur Wiederaufnahme Russland s nicht zuzustimmen. Dennoch erklärte die Organisation, sie werde die notwendigen rechtlichen und administrativen Schritte unternehmen, die das Gerichtsurteil zwingend erfordert. Dies schafft eine Situation der Unklarheit für den Sport, in der sich die IIHF zwischen ihrer politischen Haltung und der rechtlichen Bindung durch den Schiedsgerichtshof bewegt. Die Entscheidung belastet den Verband erheblich, da sie fundamentale Fragen zur Zukunft des internationalen Eishockeys aufwirft.

Rechtlicher Zwang und offene Optionen

Das Urteil des Cas, das Ende Oktober gefällt wurde, erlaubt Russland trotz des anhaltenden Angriffskrieges in der Ukraine die Rückkehr zu internationalen Turnieren. Die IIHF gibt in ihrer Erklärung offen, dass sie alle verfügbaren Optionen abwägen wird, um die Integrität der Weltmeisterschaften zu gewährleisten. Der Verband mit dem deutschen Präsidenten Franz Reindl betont, dass er weiterhin nicht mit der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs zur Teilnahme Russlands an Weltmeisterschaften einverstanden ist. Gleichzeitig wird betont, dass nun die notwendigen Schritte zu ergreifen sind, die das Urteil verlangt, wodurch der Verband rechtlich gezwungen ist, die Suspension des russischen Verbands aufzuheben. Es gilt nun zu prüfen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Weltmeisterschaften zu schützen, die finanzielle Stabilität der Organisation zu wahren und die langfristige Zukunft des internationalen Eishockeys zu sichern. Daher wird der Verband alle verfügbaren Optionen abwägen, einschließlich der Aufnahme von Gesprächen mit allen betroffenen Nationalverbänden, darunter auch der russische, um einen konstruktiven Weg nach vorn zu finden.

Also read CAS-Urteil: Russland-Return im Eishockey und deutsche WM-Herausforderung

Widerstand in Deutschland und bei Sponsoren

Die Auswirkungen des Urteils zeigen sich besonders deutlich in der deutschen Eishockey-Landschaft, wo die EM 2025 als Veranstaltungsort fungiert. Der Deutsche Eishockey-Bund (De) hat bereits deutlich gemacht, dass er eine Rückgabe des Turniers erwägt, falls Russland teilnehmen darf. Zahlreiche andere Verbände drohen mit einem Boykott der Spiele gegen Russland, was die Organisation der Meisterschaften extrem erschwert. Sponsoren haben bereits den Rückzug für den Fall der Wiederzulassung Russlands angekündigt, was finanzielle Risiken für den Weltverband bedeutet. Die Bundesregierung erklärte die Durchführung des Turniers angesichts dessen für sportlich und wirtschaftlich faktisch unmöglich. Diese harten Worte der Regierung unterstreichen die politische Sensibilität des Themas und den Druck, dem die IIHF ausgesetzt ist. Der Cas warf der IIHF in seiner Begründung eine unzureichende Vorbereitung vor, woraufhin der Verband keine ausreichenden Begründungen zur Fortsetzung der Suspendierung des russischen Verbands vorgelegt hatte. Dies hat die Position der IIHF zusätzlich geschwächt und die Notwendigkeit einer schnellen, aber sorgfältigen Neuausrichtung erhöht.

Advertisement

Zukunft der Männer-WM 2027 und konkrete Schritte

Die Konsequenzen der Cas-Entscheidung von Ende Oktober gelten auch für die Männer-WM in Deutschland im kommenden Jahr, die vom 13. bis 30. Mai 2027 stattfinden soll. Diese zeitliche Perspektive verschärft die Dringlichkeit, da die Vorbereitungen für die nächste große Meisterschaft bereits laufen. Der Widerstand gegen die Teilnahme Russlands ist nicht nur politisch, sondern auch sportlich und wirtschaftlich relevant, da Sponsoren und Partner unsicher bleiben. Die IIHF muss nun einen Weg finden, der sowohl den juristischen Vorgaben entspricht als auch die wirtschaftliche Basis des Sports nicht zerstört. Die Gespräche mit den betroffenen Nationalverbänden, einschließlich Russlands, werden im Mittelpunkt stehen, um einen Konsens zu finden, der die Teilnahme ermöglicht, ohne die Glaubwürdigkeit des Verbandes zu beschädigen. Die Situation bleibt hochdynamisch, da sich die Haltung der Partnerverbände und der staatlichen Stellen in den kommenden Wochen weiterentwickeln wird. Der Weltverband steht vor der Aufgabe, eine Balance zu finden, die sowohl rechtliche als auch ethische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, wobei die finanzielle Stabilität der Organisation eine zentrale Rolle spielt.