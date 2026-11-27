Ein neuer IISS-Bericht enthellt einen Anstieg der russischen Sabotageakte in Europa. Die Angriffe zielen primär auf kritische Infrastruktur in Deutschland und Polen, um die Unterstützung der Ukraine zu untergraben.

Die strategische Sabotage kampagne Russland s auf europäischem Boden hat sich im vergangenen Jahr signifikant eskaliert. Laut einem neuen Bericht des International Institute for Strategic Studies ( IISS) ist die Anzahl der festgestellten Vorfälle um 16 Prozent gestiegen. Besonders alarmierend ist der Anstieg bei Angriffsmethoden: Der Einsatz von Brandstiftung und Sprengstoff soll sich in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt haben. Diese Entwicklung markiert eine deutliche Verschärfung der unkonventionellen Kriegsführung gegenüber westlichen Zielregionen.

Ziele Deutschland und Polen als primäre Angriffsziele

Die räumliche Fokussierung der Sabotageakte ist eindeutig. Mehr als die Hälfte der erfassten Vorfälle zwischen Oktober 2025 und September 2026 richtete sich überproportional gegen Deutschland und Polen. Die Ermittler begründen diese geographische Konzentration mit der zentralen Rolle dieser beiden Nationen in der Versorgungslogistik. Ihre Transport-, Logistik- und Industrienetze sind für die Versorgung der Ukraine von entscheidender Bedeutung. Daher ist davon auszugehen, dass diese beiden Länder auch in Zukunft die Hauptziele der Sabotageversuche bleiben werden, um die Lieferketten zu unterbrechen und die Unterstützung zu erschweren.

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Militärisch-industrielle Infrastrukturen im Fokus

Neben der geografischen Ausrichtung zeigt die Analyse auch spezifische Branchen im Visier der Akteure. Der militärisch-industrielle Bereich und das Transportwesen zählen zu den am stärksten betroffenen Sektoren. Konkret dokumentierte der Bericht einen Zwischenfall, bei dem Ermittler vermuten, dass kurz darauf eine zweite Drohne mit einer DHL-Frachtmaschine kollidierte. Solche Angriffe auf die öffentliche Infrastruktur und Einrichtungen zielen offenbar darauf ab, das Vertrauen der Bevölkerung und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Der Flughafen, der als Drehkreuz dient, wird dabei sowohl von der Nato als auch von der Ukraine intensiv genutzt, was ihn zu einem attraktiven Ziel für Störmanöver macht.

Politischer Kontext und Reaktionen der Akteure

Die politische Dimension dieser Gewalttaten wird durch die Haltung der Regierung in Moskau und die Reaktionen westlicher Bündnispartner verdeutlicht. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe westlicher Staaten über eine europaweite Sabotagekampagne stets zurückgewiesen und beteuert, keine Pläne oder Absichten zu haben, Länder wie Großbritannien anzugreifen. Dennoch deuten Hinweise auf direkte Anweisungen hin. So soll eine Tat auf Geheiß Moskaus erfolgt sein. Im September wurde zudem ein Mann angeklagt, weil er dem russischen Geheimdienst Details über eine Drohnenfabrik geliefert haben soll. Auf diplomatischer Ebene fand die Diskussion über diese Bedrohungslage unter anderem bei einem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen" statt, an dem Bundeskanzler Friedrich Merz und Polens Ministerpräsident Donald Tusk teilnahmen.

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Eskalationstaktik durch komplexere Sprengsätze

Die taktische Ausführung der Angriffe wird professioneller und gefährlicher. Dem IISS zufolge werden die meisten Sabotageakte zwar weiterhin von geringer organisierten Gruppen durchgeführt, doch es gebe nun auch eine Ebene besser geschulter Täter. Diese Akteure setzen komplexere Methoden ein, darunter improvisierte Sprengsätze mit Zeit- und Fernzündern. Dies stellt eine signifikante Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar. Verhaftungen schalten zwar Handlanger aus, dürften die russischen Geheimdienste, die sie steuern, jedoch höchstwahrscheinlich nicht abschrecken, da die operative Flexibilität und die Anonymität der Auftraggeber hoch bleiben.

Strategisches Ziel: Untergrabung der europäischen Unterstützung

Die langfristige Strategie hinter diesen unkonventionellen Kriegsführungsmethoden ist politisch kalkuliert. Demnach ist Russlands "unkonventioneller Krieg gegen Europa zu einem Test dafür geworden, ob die europäischen Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten können". Der Kreml setze demnach "Sabotage, Aufklärung und Einschüchterung dazu ein, um den Preis für diese Unterstützung in die Höhe zu treiben". Russland habe demnach "aktiv versucht, bestehende" Bündnisse zu schwächen und die politische Willigkeit der Partner auf die Probe zu stellen. Diese Einsicht unterstreicht die Notwendigkeit einer koordinierten europäischen Abwehrstrategie, die über rein sicherheitsbehördliche Maßnahmen hinausgeht.

Warnungen aus dem Vereinigten Königreich

Die alarmierende Lage hat bereits zu konkreten Warnungen und diplomatischen Spannungen geführt. Erst am Dienstag hatte Großbritannien Rüstungsunternehmen, die mit dem ukrainischen Militär zusammenarbeiten, vorgewarnt. Diese Warnung erfolgte vor dem Hintergrund der gestiegenen Gefahr durch Sabotage und Spionage. Die russische Botschaft in London erklärte daraufhin kategorisch, Russland habe weder Pläne noch Gründe oder Absichten, das Land zu attackieren. Dieser Widerspruch zwischen der offiziellen Leugnung der russischen Seite und der empirisch belegten Eskalation der Angriffe auf kritische Infrastruktur unterstreicht die Diskrepanz zwischen diplomatischer Rhetorik und militärischer Realität im hybriden Kriegsführu