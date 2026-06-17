Ikea Deutschland erlaubt Hunde in allen Filialen und führt Stille Stunde ein

Ikea Deutschland hat neue Regelungen eingeführt: Ab sofort dürfen Hunde in allen Filialen mitgenommen werden, wobei klare Regeln und hundefreie Zonen gelten. Zudem wird jeden Mittwoch eine "Stille Stunde" für ein ruhigeres Einkaufserlebnis angeboten.

Ikea Deutschland hat beschlossen, alle seine Filialen für Hunde zu öffnen, was zuvor nur in einzelnen Möbelhäusern erlaubt war. Diese neue Regelung ist ab sofort Teil der Hausordnung in allen Standorten, sodass Kunden ihre Vierbeiner zum Einkaufen mitnehmen können.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet Ikea die Besitzer darum, kleine Hunde in Tragetaschen oder Rucksäcken zu transportieren, während größere Tiere stets an kurzer Leine geführt werden sollen. Sandra Zoonz von Ikea erklärt, dass das Unternehmen damit ein Einkaufserlebnis schaffen möchte, das dem Alltag der Kunden nahekommt, denn für viele Menschen gehört der Hund dazu. In einigen Filialen werden zudem separate Bereiche mit frischem Wasser für Hunde eingerichtet.

Gleichzeitig nutzt Ikea die Gelegenheit, seine eigene Haustierproduktlinie zu bewerben, darunter Näpfe, Stoffknochen und Hundebetten unter dem Namen "Utstådd". Allerdings bleiben bestimmte Zonen hundefrei, wie die Essensausgabe im Schwedenrestaurant, der Schwedenshop und das Bistro, mit Ausnahme von Blindenführ- und Assistenzhunden. Zusätzlich zu dieser hundefreundlichen Neuerung führt Ikea eine "Stille Stunde" ein, die jeden Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr in allen Einrichtungshäusern gilt.

Während dieser Zeit wird auf Musik verzichtet und Mitarbeiter sowie Kunden werden gebeten, Lärm zu vermeiden, um ein reizärmeres und stressfreieres Einkaufsumfeld zu schaffen. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an neurodivergente Menschen, Familien mit kleinen Kindern, ältere Personen, Menschen mit psychischen Belastungen und alle, die ein ruhigeres Einkaufen bevorzugen. Beide Maßnahmen zeigen, wie Ikea auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse eingeht und das Einkaufserlebnis inmuniversell zugänglicher gestalten möchte.

Die Entscheidung, Hunde in allen Filialen zu erlauben, spiegelt einen Trend wider, Haustiere stärker in öffentliche und kommerzielle Bereiche zu integrieren. Viele Haushalte besitzen Hunde und sehen sie als Familienmitglieder, daher ist die Möglichkeit, sie beim Einkaufen mitzunehmen, für viele ein wichtiger Komfortfaktor. Gleichzeitig birgt die Regelung Herausforderungen, etwa Sicherheits- und Hygienebedenken, weshalb klare Verhaltensregeln und ausgewiesene hundefreie Zonen unerlässlich sind.

Die separate Produktlinie für Hunde unterstreicht zudem, dass Ikea den Haustiermarkt als Wachstumssegment erkennt und seine Kunden ganzheitlich ansprechen will. Die "Stille Stunde" wiederum adressiert eine zunehmende Sensibilisierung für neurodiverse Bedürfnisse und die Notwendigkeit, Einkaufsräume für Personen mit sensorischen Überempfindlichkeiten zugänglicher zu machen. Beide Initiativen könnten andere Einzelhändler inspirieren, ähnliche Anpassungen vorzunehmen, um ein vielfältigeres Kundenpublikum anzusprechen und inklusive Umgebungen zu fördern.

Langfristig könnte dies nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch das Image von Ikea als modernes und sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen stärken





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