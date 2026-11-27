Der smarte Heizkörperregler Liljebagge von IKEA ist bereits vor dem geplanten Start 2027 verfügbar. Der Preis liegt bei 14,99 Euro und konkurriert mit deutlich teureren Marken.

Der Verkauf des smarten Heizkörperthermostats Liljebagge von IKEA hat alle Erwartungen der Technik- und Heimwerker-Community überholt. Das schwedische Möbelhaus hat den Start der Verfügbarkeit deutlich vor dem im Oktober für Januar 2027 angekündigten Datum beschleunigt. Kunden können das Gerät bereits jetzt für 14,99 Euro im deutschen Onlineshop bestellen oder direkt in ausgewählten Fachmärkten abholen.

Besonders bemerkenswert ist die schnelle Verfügbarkeit an bestimmten Standorten. Am Einrichtungshaus am Hannoveraner EXPO-Park lag der Regler bereits vorrätig, wobei der Standort dort über mehr als 700 Stück verfügte. Diese Exemplare konnten auch online zur Abholung bestellt werden. Dies stellt einen klaren Bruch mit der ursprünglichen Kommunikationsstrategie dar, die erst Ende Oktober für den Beginn des Jahres 2027 geplant war.

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Frühere Verfügbarkeit als angekündigt

Die rasante Markteinführung hat bereits für Diskussionen gesorgt, da die Verfügbarkeit in den übrigen IKEA-Häusern zum Stand vom 27. November 2026 um 13:40 Uhr noch nicht gewährleistet war. Kunden, die das Gerät nicht am EXPO-Park in Hannover vorfinden, haben dennoch Optionen. Über die IKEA-App kann eine Benachrichtigung für den lokalen Markt eingerichtet werden. Dazu gibt der Nutzer seine Postleitzahl ein und wählt ein bevorzugtes Einrichtungshaus. Bei Lagerbestand informiert IKEA automatisch per E-Mail oder SMS.

Konkurrenz zu teureren Marktführern

Liljebagge positioniert sich als kostengünstige Alternative zu etablierten Wettbewerbern im Smart-Home-Segment. Vergleichbare Matter-Regler der Hersteller Eve und Tado kosten ein Mehrfaches des IKEA-Preises. Dennoch liefert der neue Regler von IKEA bei den Grundfunktionen eine vollwertige Performance. Der hohe Bekanntheitsgrad des Produkts ist somit verständlich, da es die Preise im Segment der vernetzten Heizungsregelung signifikant unter Druck setzt.

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Einfache Integration in bestehende Systeme

Die technische Anbindung ist für Nutzer ohne weitere Hardware-Investitionen optimiert. Für die App-Steuerung nutzt das Thermostat den energieeffizienten Funkstandard Thread. Als Zentrale fungiert dabei Ikeas Dirigera-Hub, welcher die Verbindung zum Internet herstellt. Alternativ können bestehende Amazon Echo-Geräte der 4. Generation oder kompatible Zentren für Apple Home oder Google Home verwendet werden. Wer diese Geräte bereits im Haus hat, benötigt kein weiteres Hub-Gerät.

Voraussetzungen für die Montage

Bei der Installation ist jedoch Vorsicht geboten, da Liljebagge nur an Heizkörpern funktioniert, durch die warmes Wasser fließt. Der Einbau erfordert den passenden Adapter für das Heizungsventil. Die beigelegte Montageanleitung zeigt vier Optionen, wie einer der sechs mitgelieferten Adapter auf das jeweilige Ventil passt. Zudem werden für den Betrieb zwei AA-Batterien oder passende Akkus benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Eine falsche Kompatibilität führt zu keiner Funktion, weshalb die Vorabprüfung essenziell ist.