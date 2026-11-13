Ikkimel parodiert Heidi Klums GNTM-Auftritt auf ihrer Poppstar-Tournee

Die Rapperin Ikkimel übernimmt Heidi Klums umstrittenen GNTM-Musikmoment in ihrer Show. Details zur Poppstar-Tour, technischen Pannen in Ludwigsburg und dem nächsten Konzert in Berlin.

Vor genau vier Jahren sorgte Heidi Klum mit ihrem Auftritt im Finale von Germany's Next Topmodel für landesweites Medienecho und virale Spottwellen. Die Modelchefin trat damals gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz ans Klavier, um den großen Abend musikalisch zu eröffnen. Im Glitzerbody und einer Fransenhose sang sie den Song Chai Tea with Heidi, den sie mit Snoop Dogg aufgenommen hatte. Ihr Mann Tom Kaulitz unterstützte sie dabei am Klavier, während die Darbietung auf gemischte Reaktionen stieß.

Ursprung des umstrittenen Musik Moments

Der ursprüngliche Auftritt gilt bis heute als einer der memorabelsten Momente in der Geschichte der Show Germany's Next Topmodel. Heidi Klum selbst schien sich der Kritik bewusst zu sein, da sie direkt nach der Performance Wasser bat und sich vorsorglich beim Publikum entschuldigte, falls die Gesangsdarbietung nicht nach Plan gelaufen sein sollte. Die Internet-Reaktionen waren daraufhin durchwachsen, reichten sie doch von der Aufforderung, den Ton auszuschalten, bis hin zu grundsätzlichen Zweifeln an Klums Gesangstalent.

Also read Ikkimel auf Tour: Warum die Rapperin so polarisiert

Tom Kaulitz positionierte sich wenig später in seinem gemeinsamen Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood klar auf der Seite seiner Frau. Er betonte, dass seine Ehefrau keine professionelle Sängerin sei, sondern sich einfach live auf eine Bühne gewagt habe. Der Musiker und Schlagzeuger der Band Tokio Hotel bekannte sich stolz zu ihrer Leistung, eine Haltung, die als Ehemann und Mitstreiter am Klavier nachvollziehbar bleibt, auch wenn die musikalische Qualität im Nachhinein belächelt wurde.

Ikkimel übernimmt die musikalische Erbschaft

Die Rapperin Ikkimel hat sich nun dieses musikalischen Erbes angenommen und baut in ihre aktuelle Show eine verblüffend genaue Parodie dieses Moments ein. Seit wenigen Tagen tourt die Künstlerin mit ihrem Album Poppstar durch Deutschland und setzt dabei auf humorvolle Anspielungen. In der Performance legt sie sich lasziv auf den Bühnenboden und kündigt mit demonstrativem Ernst eine Ballade an, bevor sie zur Melodie von Chai Tea with Heidi überleitet.

Advertisement

Die gesangliche Annäherung an Klums legendären GNTM-Moment kommt tatsächlich zum Verwechseln nah an das Original heran. Laut Berichten erkennt das Publikum die Referenz sofort, was auf die breite Kultstatus-Dynamik des ursprünglichen Videos hinweist. Ikkimel inszeniert diese Hommage als festen Bestandteil ihres Programms und nutzt die Nostalgie sowie die Memekultur rund um Heidi Klum, um ihre Show Poppstar mit einem spezifischen kulturellen Verweis zu unterlegen.

Tech-Panne bei der Tour in Ludwigsburg

Der Tourauftakt am 11. November in Ludwigsburg verlief jedoch zunächst holprig, als technische Schwierigkeiten die Performance störten. Bei dem Song Bikini Grell sollte Ikkimel hinter einem Vorhang auftreten, doch der Bühnenstoff weigerte sich scheinbar, seinen vorgesehenen Einsatz zu vollziehen. Während der Song bereits lief, blieb die Rapperin für das anwesende Publikum unsichtbar, da der Vorhang sich nicht wie geplant öffnete.

Erst nach dem vollständigen Ende des Musikstücks wurde der Vorhang kurzerhand von der Technik angehoben, damit die Künstlerin endlich auf die Bühne gelangen und die weitere Show fortsetzen konnte. Die Aufnahmen dieser Panne machten anschließend auf der Social-Media-Plattform TikTok die Runde und wurden dort breit geteilt. Dennoch nahmen sowohl das Publikum als auch die Presse den Zwischenfall gelassen, da Ikkimel sich durch die technische Macke nicht beirren ließ.

Ausverkaufte Shows und weitere Tourtermine

Trotz der anfänglichen technischer Überraschung verlief der Rest der Show in Ludwigsburg nach Schilderungen von Konzertbesuchern reibungslos. Die Rapperin zeigte sich professionell und erhielt keine weiteren Störungen während der übrigen Songs. Die Resonanz auf die Tournee ist insgesamt positiv, wobei die Parodie auf Heidi Klums Vergangenheit zu den diskutierten Highlights gehört.

Advertisement

Die Tournee geht weiter mit einem nächsten großen Auftritt am 29. November in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Das Konzert ist, wie die gesamte Poppstar-Tournee des Albums, bereits ausverkauft. Dies unterstreicht die anhaltende Popularität der Künstlerin und das Interesse der Fans an ihrer live dargebotenen Show, die sowohl musikalische Elemente als auch humorvolle Episoden wie die besagte Parodie beinhaltet.