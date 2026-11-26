Vor einigen Jahren machte Andy Taylor seine Krebserkrankung öffentlich. Nun ist der ehemalige Duran-Duran-Gitarrist im Alter von 65 Jahren gestorben.

- Vor einigen Jahren machte Andy Taylor seine Krebserkrankung öffentlich. Nun ist der ehemalige Duran-Duran-Gitarrist im Alter von 65 Jahren gestorben. Der britische Gitarrist Andy Taylor ist tot.

Wie seine Familie und Bandmitglieder mitteilten, ist das ehemalige Duran-Duran-Mitglied am Montag im Alter von 65 Jahren im Kreise seiner Angehörigen gestorben. Taylor litt bereits seit mehreren Jahren an Prostatakrebs. 2022 hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht und damals erklärt, dass es"keine Heilung" gebe. Der 1961 in England geborene Andrew"Andy" Taylor begann früh, Gitarre zu spielen. Er stieß im Alter von 19 Jahren zur New-Wave-Gruppe Duran Duran, die bereits 1978 gegründet worden war.

Advertisement

Advertisement

Mit"The Wild Boys" landeten Duran Duran 1984 ihren bis heute größten Hit, auch Songs wie"Girls On Film" oder"Hungry Like The Wolf" wurden zum Erfolg. Insgesamt verkaufte die Gruppe im Laufe der Zeit über 100 Millionen Tonträger. Trotz des Erfolges verließ Andy Taylor Duran Duran bereits 1986 wieder und versuchte sich als Solokünstler. Sein erstes Soloalbum"Thunder" wurde 1987 veröffentlicht und schaffte es auf Platz 61 der britischen Albencharts.