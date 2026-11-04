Ilhéu de Vila Franca do Campo: Azoren-Vulkankrater öffnet wieder für Touristen

Der Vulkankrater auf den Azoren ist ein Naturschauspiel. Ab Juni 2026 erlaubt die Regierung das Schwimmen und Schnorcheln im geschützten Becken.

Die Ilhéu de Vila Franca do Campo, eine einzigartige natürliche Formation vor der Küste Portugal s, steht kurz davor, ihre Tore für Besucher zu öffnen. Diese unbewohnte Inselgruppe gehört zur autonomen Region der Azoren und liegt im Atlantik südlich der Hauptinsel São Miguel. Die geologische Besonderheit besteht aus einem fast perfekt kreisrunden, versunkenen Vulkankrater, der mit Meerwasser gefüllt ist. Seit Jahren war der Zugang aufgrund von Umweltschutzmaßnahmen eingeschränkt, doch nun kehrt die Normalität zurück.

Natürliche Struktur des Vulkankraters

Das zentrale Merkmal der Ilhéu de Vila Franca do Campo ist ihr ringförmiger Aufbau, der aus der Luft als beeindruckendes Naturphänomen wahrgenommen wird. In der Mitte der Insel klafft ein tiefes Loch, das durch einen kleinen natürlichen Kanal mit dem offenen Atlantik verbunden ist. Dieses Design ermöglicht es dem Wasser, in das Becken zu strömen, während große Wellen und stürmische Bedingungen draußen bleiben. Die ruhigen Gewässer schaffen ideale Bedingungen für Aktivitäten wie Schwimmen und Tauchen, was diesen Ort zu einer Seltenheit auf globaler Ebene macht.

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Auf Luftbildern wird die präzise geometrische Form der Landschaft deutlich sichtbar. Der Krater bietet Besuchern die seltene Gelegenheit, direkt in einem aktiven vulkanischen Hohlraum zu baden. Die Kombination aus rauer Vulkanlandschaft am Rand und dem klaren, geschützten Inneren bildet einen starken Kontrast, der Reisende aus der ganzen Welt anzieht. Die Insel selbst bleibt jedoch unbewohnt und dient primär als Schutzgebiet für die lokale Flora und Fauna.

Umweltschutz und Wiedereröffnung

Die Entscheidung, den Zugang wieder zu ermöglichen, basiert auf jahrelangen Beobachtungen der ökologischen Gesundheit des Gebiets. Medienberichten zufolge wurde das Schwimmen im Kraterbecken zeitweise vollständig verboten, da das Wasser verschmutzt war und sich das fragile Ökosystem erholen musste. Die Sperrung diente dazu, anthropogene Belastungen zu minimieren und die Biodiversität zu schützen. Experten haben bestätigt, dass sich die Wasserqualität und die marine Umwelt signifikant verbessert haben.

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Laut Informationen des Portals reisereporter soll das Schnorcheln ab Juni 2026 offiziell wieder erlaubt sein. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Tourismusstrategie der Region. Touristen dürfen nun erwarten, eine bunte Unterwasserwelt zu entdecken, die reich an Fischen und Seesternen ist. Die Wiedereröffnung erfolgt unter strengen Auflagen, um weitere Schäden an der empfindlichen Umgebung zu verhindern und die langfristige Nachhaltigkeit des Standorts zu gewährleisten.

Zugangsmöglichkeiten und touristische Infrastruktur

Für Interessenten gibt es mehrere Optionen, um die Ilhéu de Vila Franca do Campo zu erreichen. Vom Hafen der Stadt Vila Franca do Campo auf der benachbarten Insel São Miguel fahren regelmäßig Boote zum Vulkankrater. Diese Überfahrten finden hauptsächlich in den Sommermonaten statt und dauern etwa 15 Minuten. Die Schiffsverbindungen sind gut etabliert und bieten eine sichere Alternative zum eigenen Transport.

Neben den regulären Bootstouren lässt sich die Insel bei guten Wetterbedingungen auch mit einem Kajak erkunden. Diese Methode erfordert mehr körperliche Anstrengung, bietet aber Flexibilität und Ruhe. Da es sich um ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet handelt, ist die Anzahl der zugelassenen Personen auf der kleinen Insel streng begrenzt. Diese Quotenregelung soll Überfüllung vermeiden und die Erfahrung für jeden einzelnen Besucher hochwertiger gestalten.

Bewertungen und Zukunftsaussichten

Die Reaktionen der bisherigen Besucher auf Google Maps zeigen eine überwiegend positive Stimmung, obwohl es Kritikpunkte gab. Viele Kommentatoren äußern sich begeistert über die Schönheit und Einzigartigkeit der kleinen Insel. Als negative Aspekte wurden genannt, dass das Schwimmen zeitweise verboten war und dass es an bestimmten Tagen recht voll sei. Diese Feedbackschleife hat die lokalen Behörden dazu veranlasst, die Kapazitätsmanagement-Strategien zu optimieren.

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Die geplante Wiedereröffnung im Juni 2026 wird voraussichtlich neue Standards für den nachhaltigen Tourismus auf den Azoren setzen. Durch die Kombination von strengem Schutz und kontrolliertem Zugang soll die Ilhéu de Vila Franca do Campo erhalten bleiben. Besucher können sich auf eine unvergleichliche Erfahrung in einem der wenigen Orte weltweit freuen, an denen man in einem Vulkankrater schwimmen kann. Die Region plant, diese Attraktion als Highlight ihres kulturellen und naturbelassenen Erbes zu positionieren.