Ilhéu de Vila Franca do Campo - Das runde Naturjuwel im Atlantik

Die unbewohnte Azoreninsel Ilhéu de Vila Franca do Campo ist ein versunkener Vulkankrater, dessen perfektes Wasserbecken zu den seltensten Badestandorten der Welt zählt. Nach einem temporären Badeverbot ist das Schnorcheln ab 2026 wieder erlaubt, wobei das Gebiet streng geschützt ist.

Die Ilhéu de Vila Franca do Campo ist ein außergewöhnliches Naturphänomen im Herzen des Atlantiks und gehört zur portugiesischen Inselgruppe der Azoren . Die kleine, unbewohnte Insel entsteht durch den Zusammenbruch eines einst aktiven Vulkans, dessen Kessel heute ein nahezu perfektes, kreisrundes Becken bildet.

Dieses Becken ist mit klarem Wasser gefüllt, das über einen schmalen Kanal aus dem umgebenden Ozean nachströmt, während große Wellen kaum die ruhige Oberfläche stören können. Aus der Luft betrachtet wirkt die Formation wie ein glänzendes Juwel, das im Blau des Atlantiks liegt, und die Symmetrie des Kraters lässt vermuten, dass die Natur hier ein wahres Kunstwerk geschaffen hat.

Die Form des Vulkankraters ist so ideal, dass er zu den weltweit seltenen Orten zählt, an denen Menschen tatsächlich in einem vulkanischen Krater schwimmen können. Die Insel ist nicht nur geologisch faszinierend, sondern auch ökologisch bedeutsam. Früher war das Baden im Kraterbecken wegen einer starken Verschmutzung untersagt, um dem empfindlichen Ökosystem Zeit zur Regeneration zu geben. Durch intensive Schutzmaßnahmen hat sich die Wasserqualität jedoch deutlich verbessert, sodass das Schnorcheln seit Juni 2026 wieder gestattet sein soll.

Taucher und Schnorchler dürfen nun eine farbenfrohe Unterwasserwelt entdecken, die von verschiedenen Fischarten, Seesternen und anderen Meeresbewohnern bewohnt wird. Der Krater ist Teil eines Naturschutzgebiets, wodurch die Zahl der Besucher streng kontrolliert wird, um weitere Umweltschäden zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, nur die zulässige Besucherzahl zu berücksichtigen und die Vorgaben der örtlichen Behörden zu befolgen. Für Reisende gibt es mehrere bequeme Anreisemöglichkeiten.

Vom Hafen der Stadt Vila Franca do Campo auf der benachbarten Insel São Miguel verkehren in den Sommermonaten regelmäßige Bootsfährten, die in etwa 15 Minuten die kleine Insel erreichen. Wer das Abenteuer lieber eigenständig erleben möchte, kann bei gutem Wetter auch mit einem Kajak die kurzen Gewässer überqueren und die Insel aus nächster Nähe erkunden.

Die positiven Google‑Maps‑Rezensionen zeugen davon, dass Besucher von der atemberaubenden Schönheit des Ortes begeistert sind, obwohl manche den vorübergehenden Badeverboten und der manchmal hohen Besucherzahl kritisieren. Wer die Ilhéu de Vila Franca do Campo besuchen möchte, sollte sich rechtzeitig über die aktuellen Zugangsregeln informieren und die einzigartigen Naturschönheiten respektieren, um das fragile Gleichgewicht dieses vulkanischen Wunders zu bewahren





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