Der US-Künstler Ilia Malinin übertraf mit 114,81 Punkten den alten Rekord von Nathan Chen und sichert sich beim Grand Prix in Japan einen historischen Sieg.

Der 21-jährige US-amerikanische Eiskunstläufer Ilia Malinin hat beim Grand-Prix-Wettbewerb in Japan einen neuen Weltrekord im Kurzprogramm erzielt. Mit einer makellosen Darbietung sammelte er 114,81 Punkte und überholte damit die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Nathan Chen um 0,84 Punkte. Chen hatte diesen Rekord im Jahr 2022 während der Olympischen Spiele in Peking aufgestellt. Die spektakuläre Leistung sorgte für großes Staunen und feierte Malinin als neues Superstar im internationalen Sport.

Technische Meisterschaft und Rekorde im Detail

Malinins Programm zeichnete sich durch technische Brillanz und höchste Schwierigkeitsgrade aus. Zu den markanten Elementen gehörten der Vierfach-Flip sowie der Vierfach-Lutz. Diese anspruchsvollen Sprünge trugen maßgeblich zur hohen Punktzahl bei, die den alten Standard des US-amerikanischen Konkurrenten deutlich überschritt. Die Ausführung der Elemente wurde von den Richtern als fehlerfrei gewertet, was die Bedeutung dieses sportlichen Meilensteins unterstreicht.

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Die Präzision bei der Landung der Sprünge und die Qualität der Bewegungen auf dem Eis waren ausschlaggebend für die Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Rekordhalter. Malinin demonstrierte damit erneut seine Dominanz in der Disziplin und festigte seine Position als führender Athlet im aktuellen Saisonjahr. Der Unterschied von 0,84 Punkten zum Vorgängerrekord ist im hochkompetitiven Bereich des Eiskunstlaufs als signifikanter Vorsprung zu werten.

Emotionen und psychologische Stärke des Athlets

Die Reaktion von Malinin auf seine eigene Leistung war von purem Schock und Freude geprägt. Nach Beendigung der Kür riss der Amerikaner ungläubig den Mund auf und schlug die Hände vor sein Gesicht, bevor er seine Glücksgefühle offen zeigte. Er selbst führte den Erfolg teilweise auf die Unterstützung durch das Publikum zurück. Malinin erklärte, dass die Fans ihn so sehr angefeuert hätten, dass er seine beste Leistung abrufen konnte. Diese mentale Stärke und die positive Interaktion mit den Zuschauern haben ihm laut eigenen Angaben geholfen, die historische Punktzahl zu erreichen.

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Die Unterstützung durch die Zuschauer spielt im Spitzensport eine wesentliche Rolle für die psychologische Verfassung der Athleten. Malinins Fähigkeit, diesen Druck in eine positive Energie umzuwandeln, unterstreicht seine Reife als Sportler. Nachdem er mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen war, konnte kaum jemand eine Niederlage des Favoriten für möglich halten. Diese lange Siegesserie macht die aktuelle Leistung noch eindrucksvoller, da sie unter hohem Erwartungsdruck erbracht wurde.

Ausblick auf finale Wettbewerbe und Titelverteidigung

Der Erfolg in Japan ist nur ein Schritt in der ambitionierten Saisonplanung von Malinin. Am Samstag um 09:30 Uhr steht die Kür an, in der er versuchen wird, auch den Gesamt-Bestmarke von Nathan Chen von 335,30 Punkten zu knacken. Diese Marke gilt als einer der höchsten Meilensteine in der Geschichte des Eiskunstlaufs und stellt eine enorme Herausforderung dar. Die Grand-Prix-Serie ist die prestigeträchtigste internationale Veranstaltungsreihe in dieser Sportart.

Nach dem Finale der Grand-Prix-Saison, das Mitte Dezember in China stattfindet, richtet sich der Fokus auf die Weltmeisterschaften. Diese werden im März im finnischen Tampere ausgetragen. Malinin trat bereits bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar als tragischer Held in Erscheinung, als er nach einer misslungenen Kür vom ersten Rang auf den achten Platz abstürzte. Trotz dieses Rückschlags zeigt er nun mit der Rekordanmeldung, dass er physisch und mental für weitere Titelkämpfe bestens gerüstet ist.