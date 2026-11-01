Ilijana Jotowa führt Stichwahl in Bulgarien an

Prognosen zeigen Ilijana Jotowa als Favoritin zur bulgarischen Staatspräsidentin. Die Stichwahl wird vom Ukraine-Krieg und niedriger Wahlbeteiligung geprägt.

Erste Hochrechnungen und Wählerbefragungen des bulgarischen Meinungsforschungsinstituts Mjara deuten auf eine Mehrheit für die amtierende Staatspräsidentin Ilijana Jotowa hin. Die Kandidatin der regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien könnte nach vorliegenden Daten etwa 51 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen. Dies würde ihr einen deutlichen Vorsprung im laufenden Wahlkampf verschaffen.

Knapper Vorsprung im Präsidentschaftswahlkampf

Der Herausforderer Andrej Gjurow, der als prowestlicher Kandidat gilt, liegt nach aktuellen Erhebungen knapp dahinter. Ihm werden etwa 45 Prozent der Stimmen zugerechnet, was auf einen spannenden und ausgeglichenen Verlauf der Stichwahl schließen lässt. Die Distanz zwischen den beiden Kontrahenten bleibt dabei sehr gering, sodass jede einzelne Stimme entscheidend sein könnte.

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Die politischen Programme der beiden Bewerber unterscheiden sich grundlegend, insbesondere in der Außenpolitik. Während Jotowa im Wahlkampf wiederholt eine friedliche Lösung des Konflikts durch direkte Verhandlungen mit Russland befürwortete, sprach sich Gjurow für eine engere Anbindung an westliche Partner aus. Seine Strategie sieht eine stärkere und unmittelbare Unterstützung für die Ukraine im derzeitigen russischen Angriffskrieg vor.

Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Debatte

Der Krieg in der Ukraine prägt die bulgarische Wahlentscheidung maßgeblich und verleiht der Abstimmung an der Ostflanke der Nato eine neue Dimension. Die geopolitische Lage hat die Themen Friedensverhandlung versus militärische Unterstützung zum zentralen Streitpunkt gemacht. Die unterschiedlichen Positionen spiegeln die tief gespaltenen Ansichten in der bulgarischen Gesellschaft wider.

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Sowohl die bulgarische als auch die rumänische Wirtschaftszone an der Schwarzmeerküste waren in den vergangenen Wochen vermehrt von Drohnenangriffen auf Handelsschiffe betroffen. Diese Sicherheitsrisiken haben die Diskussion um die Rolle Bulgariens in der internationalen Politik zusätzlich verschärft. Die Gefahr einer weiteren Eskalation beeinflusst die Wahlberechtigten in ihrer Entscheidungsfindung.

Niedrige Wahlbeteiligung bei der Stichwahl

Rund 6,5 Millionen Bulgaren waren zur Stimmabgabe berechtigt. Trotz der hohen politischen Bedeutung lag die Wahlbeteiligung kurz vor Ende der Stimmabgabe laut Angaben von Meinungsforschern jedoch bei nur 29 Prozent. Dieser Wert ist zwar niedriger als bei einer vollständigen Beteiligung, doch er übertraf das Interesse beim ersten Wahlgang vor einer Woche.

Die gestiegene Beteiligung im Vergleich zum ersten Durchgang zeigt, dass das Interesse an der Stichwahl zunahm. Dennoch bleibt die Beteiligung im historischen Vergleich gering. Die geringe Mobilisierung der Wählerschaft könnte das Ergebnis der Wahl dennoch unvorhersehbar machen, da unentschlossene Wähler oder Nichtwähler das finale Votum beeinflussen könnten.