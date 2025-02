Ilka Bessin postet Strandfoto und wird gefeiert

Komikerin Ilka Bessin überrascht mit einem emotionalen Instagram-Post und zeigt sich am Strand in Afrika. Obwohl sie Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Kommentare zu ihrer Figur hatte, entschloss sie sich zum Posten des Fotos. Ihre Fans reagieren mit großer Begeisterung und loben ihre Mut und ihren Appell an Akzeptanz und Respekt.

Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Urlaubsfoto! Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Normalerweise ist Ilka Bessin für ihre toughe Art bekannt und sorgt als Comedian für Lacher. Doch jetzt überrascht die 53-Jährige mit einem emotionalen Instagram -Beitrag – und wird dafür gefeiert. Als Langzeitarbeitslose „Cindy aus Marzahn” wurde Komikerin Ilka Bessin vor rund 25 Jahren berühmt. Auf der Bühne kennt man die Komikerin stets gut gelaunt und mit typischer frecher „Berliner Schnauze“.

Auf ihrem Instagram-Account gewährt Ilka ihren 345.000 Followern immer mal wieder private Einblicke in ihr Leben. Am 12. Februar teilte sie ein Foto aus dem Urlaub, den sie laut Beschreibung mit ihrer besten Freundin in Afrika verbrachte. Auf dem Bild sieht man die Berlinerin von hinten am Strand sitzen. Sie trägt einen Badeanzug und schaut den Meereswellen zu. Eigentlich ein typischer Urlaubs-Schnappschuss – und doch verlangte es Ilka einiges ab, die Aufnahme zu veröffentlichen, wie sie selbst verrät. „Als ich meine beste Freundin Albulena in unserem gemeinsamen Urlaub gefragt habe: ‚Meinst du, ich kann dieses Foto posten?‘ Sie antwortete: ‚Klar, warum nicht‘. Das ist einfach gesagt”, erklärt die 53-Jährige. Die Komikerin hatte Sorge, dass sich unter dem Foto negative Kommentare zu ihrer Figur sammeln könnten. „Dennoch ermutigte Ilkas Freundin sie, das Bild zu zeigen. „Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind. Ich kann euch aber dieses Bild einfach nicht unterschlagen”, schreibt Ilka weiter. „Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch”, appelliert sie abschließend an ihre Fans.Fans begeistert von Strand-Pic: „Du bist ein Vorbild für mich und viele andere Frauen” Und genau das tun Ilkas Fans in der Kommentar-Spalte. Negative oder gar beleidigende Aussagen finden sich gar nicht. Im Gegenteil:. „Schade, dass man heutzutage überhaupt überlegen muss, ein normales Foto zu posten. Tolle Aussicht. Genieß deinen Urlaub”, meint jemand. Ein weiterer kommentiert: „Und ich sehe eine wunderschöne Frau, die an einem genauso wunderschönen Strand sitzt.” „Es gibt absolut keinen Grund, dieses tolle Bild nicht zu posten”, „Ich sehe nichts auf diesem Foto, was nicht schön ist” und „Danke dafür! Du bist ein Vorbild für mich und viele andere Frauen”, heißt es außerdem.





