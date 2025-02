Ilka Bessin teilt Strandfoto trotz Angst vor Reaktionen

Ilka Bessin postete ein Foto von sich am Strand, obwohl sie Angst vor möglichen negativen Reaktionen hatte. Sie erhielt jedoch viel positive Resonanz von Fans und Kollegen. Die 53-Jährige erzählte in einem Instagram-Post, dass sie Zweifel hatte, aber ihre beste Freundin sie ermutigt hatte, das Bild zu teilen. Sie bedankte sich bei ihren Followern für die Unterstützung und die liebevollen Kommentare.

12. Februar 2025, 09:46 Uhr: Ilka Bessin teilte ein Foto vom Strand in den sozialen Medien, obwohl sie Angst vor den Reaktionen hatte. Jetzt wird sie dafür gefeiert. Die 53-Jährige postete ein Foto bei Instagram , das sie an einem Strand zeigt. Zu sehen ist Bessin von hinten in einem Badeanzug. Unter dem Urlaubsschnappschuss schrieb sie einen langen Text, in dem sie verriet, wie viel Mut der Beitrag gekostet hat.

Sie erzählte, dass sie ihre beste Freundin im Urlaub gefragt hatte, ob sie dieses Foto posten dürfe. „Klar, warum nicht“, habe diese darauf geantwortet. „Das sei einfach gesagt“, so die 53-Jährige weiter. „Ganz ehrlich, ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten oder mir weh tun, aber sie sagte einfach zu mir: ‚Zeig es den Menschen ruhig‘. „Der TV-Star fügte hinzu: „Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind.‘ Sie wolle ihren Fans dieses Bild einfach „nicht unterschlagen“. „Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch.“ In den Kommentaren jubeln nicht nur Fans über den Mut der 53-Jährigen, die in den 2000er-Jahren mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn berühmt wurde. Auch viele prominente Kollegen klatschen Beifall. Anna Loos (54) schrieb: „Also ich finde das Meer und Du seht großartig aus. Mein einziges Problem ist, ich wäre jetzt auch gern dort.“ Von Jana Ina Zarrella (48) heißt es: „Ich finde dich so toll, meine Liebe. (..) Dein Insta, dein Leben, unser wunderbares Meer.“ Auch Ehemann Giovanni Zarrella (46) kommentierte das Bild mit einem „Zarrellas lieben dich“. Marlene Lufen (54) fügte hinzu: „Ich sehe nur Dich und türkisfarbenes Meer und einen total coolen Badeanzug! Und lauter liebevolle Kommentare. We love you!“ Auch Evelyn Burdecki (36), Ruth Moschner (48), Simone Ballack (48) und Motsi Mabuse (43) schickten Ilka Bessin Herz-Emojis zu ihrem Bild





brigitteonline / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ilka Bessin Cindy Aus Marzahn Strandfoto Instagram Mut Unterstützung Fans Kollegen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ilka Bessin postet Bikini-Foto: „Angst vor der Reaktion“Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Urlaubsfoto – doch hinter dem neuen Instagram-Beitrag von Komikerin Ilka Bessin steckt noch viel mehr.

Weiterlesen »

Komikerin Ilka Bessin unsicher wegen ihres Körpers – jetzt teilt sie Strand-FotoIlka Bessin, die sonst mit ihrem Humor begeistert, rührt ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie ihre Unsicherheiten über ihr Körperbild teilt.

Weiterlesen »

Ilka Bessin überrascht Fans mit emotionalem Urlaubs-SelfieKomikerin Ilka Bessin teilt ein Foto von ihrem Urlaub in Afrika und reflektiert über die Angst vor negativen Kommentaren zu ihrer Figur. Ihre Fans reagieren mit Lob und Unterstützung.

Weiterlesen »

Vor diesem Action-RPG hatte ich immer Angst, aber jetzt liebe ich es!Samara hat sich kürzlich an eine beliebte Rollenspiel-Reihe rangetraut, die ihr immer zu kompliziert und zu schwierig erschien – und ist jetzt...

Weiterlesen »

Flugzeugabsturz in Washington: Asra (†26) hatte solche Angst vorm FliegenDer Flugzeugabsturz in Washington D.C. ist einer der tödlichsten in der Geschichte der USA: 67 Menschen starben. Trauer liegt über der US-Hauptstadt.

Weiterlesen »

Schock-Reaktionen auf Nicole Kidmans Erotikdrama 'Babygirl'Nicole Kidmans neues Erotikdrama 'Babygirl' sorgt für Schock-Reaktionen in Kinos. Der Film, der am 30. Januar in Deutschland startet, zeigt die Schauspielerin als verheiratete Firmenchefin, die eine leidenschaftliche Affäre mit einem jungen Praktikanten beginnt. Die expliziten Szenen in dem Film lösten bei einigen Zuschauern in Australien und den USA heftige Reaktionen aus, viele verließen das Kino mitten im Film.

Weiterlesen »