Ilkay Gündogan: Deutsche Mannschaft kann bei der WM für Überraschung sorgen

Im exklusiven Interview äußert sich der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan optimistisch über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Er spricht über den Ausfall von Lennart Karl, die Rolle von Manuel Neuer und Oliver Baumann sowie die Entwicklung von Leroy Sané.

Bei der Europameisterschaft 2024 war er noch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft , danach beendete Ilkay Gündogan im Alter von 35 Jahren seine Karriere im DFB -Team. In einem ausführlichen Interview gibt der Mittelfeldspieler nun seine Einschätzungen zur anstehenden Weltmeisterschaft und zeigt sich dabei überraschend optimistisch, was die deutschen Chancen angeht.

Auf die Frage, wie bitter die Verletzung von Lennart Karl sei, antwortet Gündogan: Das ist extrem bitter für ihn. Er hatte allerbeste Chancen, sogar in der Startelf zu stehen bei der WM. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen: Genau in solchen Situationen kommt es jetzt darauf an, gestärkt zurückzukommen. Er ist noch sehr jung und dürfte bei seinem Talent normalerweise noch viele große Turniere für Deutschland bestreiten.

Der Mannschaft fehlt nun für Rechtsaußen eine starke Option, aber ich sehe in dem Kader auch dahinter noch genug Qualität. Gündogan blickt insgesamt zuversichtlich auf das deutsche Team: Wenn man jetzt auf die deutsche Mannschaft schaut, sehe ich es ehrlich gesagt gar nicht negativ. Man schaut ja vor jedem Turnier, wer vielleicht überraschen kann. Und ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft für eine sehr große Überraschung sorgen kann!

Wenn ich mir den Trend anschaue zuletzt, kann ich mir vorstellen, dass unsere Mannschaft eine wichtige und gute Rolle spielen kann. Ich glaube an die Mannschaft, ich sehe da viel Potential! Man kann da sehr, sehr viele Gegner schlagen. Die Mischung aus Erfahrung und jungen, dynamischen Spielern mache das Team gefährlich: Dieses Unberechenbare der jungen Spieler, das hat mir zuletzt gut gefallen, wie wir da spielen.

Du hast vorne mit Havertz, Undav, Woltemade gute, unterschiedliche Spielertypen. Der Bundestrainer hat offensiv sehr viele Optionen, und in der Verteidigung genauso. Das Team ist gut besetzt! Es ist eine Mischung, die für jeden Gegner sehr gefährlich werden kann!

Er sieht sogar einen Vorteil in der aktuellen Erwartungshaltung: Ich finde, es ist erstmal gut, dass die Erwartungshaltung nicht allzu groß ist. Das ist ein Vorteil für unsere Mannschaft. Wir haben trotzdem echt super Spieler, die nach wie vor auf Weltklasse-Niveau spielen. Wir haben viele Spieler, die Halbfinale und Finale gespielt haben in der Champions League.

Wir sind halt momentan so ein bisschen in der zweiten, dritten Garde und können da auch befreit zum Turnier gehen. Und viele Leute sagen ja immer noch, dass man mit den Deutschen immer rechnen muss. Dass sie auch zu den Mannschaften gehören, die den Weg ins Finale schaffen können. Zur Torhüterfrage äußert er sich überrascht, dass Manuel Neuer trotz seines Alters noch eine Option ist: Ehrlicherweise hat mich das schon ein bisschen überrascht.

Am Ende muss man natürlich schauen, wie fit Manu ist. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nur schwer einschätzen. Vielleicht ist das Gute, dass man mit Oli Baumann einen super Mann dahinter hat. Auch wenn es für ihn verständlicherweise nicht ganz so leicht ist.

Aber ich kenne Oli gut genug, ich weiß, was für ein überragender Typ das ist, wie er seine Rolle auch in der Mannschaft wahrnimmt, wie auch sein Verhältnis zum Manu ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass da irgendwelche Probleme entstehen werden. Wenn Oli seine Chance kriegt, wird er sie auch nutzen. Und wenn Manu fit ist, wissen wir, dass wir auch immer noch einen der weltbesten Torhüter im Tor stehen haben.

Neuer sei immer noch eine enorme Präsenz: Ja, ich glaube schon. Also, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Immer wenn Manu sowohl als Mitspieler als auch gegenüber im Tor stand, dann ist das schon eine enorme Präsenz gewesen. Und ich glaube schon, dass das auch für die Gegner genauso gilt.

Nicht nur wegen seines Namens und wegen dessen, was er geleistet hat, sondern was er nach wie vor auch leistet. Das Spiel in Madrid war ein extrem gutes Beispiel. Er hat es immer noch drauf. Das hat er bewiesen, auch in der jüngeren Vergangenheit.

Und dementsprechend ist er natürlich für jede Mannschaft ein sehr großer Mehrwert. Über seinen Vereinskollegen Leroy Sané bei Galatasaray sagt Gündogan: Sein Jahr war ähnlich wie meins, ehrlich gesagt. Sehr turbulent mit Höhen und auch Tiefen. Er hat es aber immer geschafft, sich aus den schwierigen Momenten sehr gut rauszukämpfen.

Er hat die Saison sehr gut beendet. Das Tor gegen die USA wird ihm noch weiter Selbstvertrauen geben - das war wichtig. Zur Kritik an Sané meint er: Das einzige Problem ist bei ihm, dass er seine Verärgerung manchmal ein bisschen sehr offensichtlich raushängen lässt, wenn im Spiel mal etwas nicht 100 Prozent klappt. Aber das ist auch was Gutes, ehrlich gesagt, weil man merkt, dass ihm Dinge nicht egal sind.

Er hat den Stempel aufgedrückt bekommen, dass er sich nicht kümmert, dass es ihm egal ist. Aber das ist gar nicht so. Er ärgert sich extrem und auch viel über sich selbst. Was die Leute nicht immer ganz so wahrnehmen.

Und ich als jemand, der ihn sehr gut kennt, weiß, wie wichtig es ihm war, topfit zu sein, um die Möglichkeit zu haben, diese WM zu spielen. Er hat schon sehr, sehr viel Kritik bekommen und hat sich trotzdem nicht hängen lassen und hat weitergemacht





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