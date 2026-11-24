Trotz des strikten Verbots von Druckluftwaffen wie dem SixNeedler in Deutschland werden tausende Exemplare illegal importiert. Recherchen decken eine komplexe Umgehung der Gesetze durch den Influencer Jörg Sprave und sein niederländisches Handelsnetzwerk auf.

Die deutsche Waffengesetzgebung steht vor einer erheblichen Bewährungsprobe, da trotz eines klaren gesetzlichen Verbots tausende hochriskante Druckluftwaffen illegal in die Bundesrepublik geliefert wurden. Im Mittelpunkt dieser Skandale steht der Waffenhändler und YouTube-Influencer Jörg Sprave, der durch seinen Kanal eine Millionengemeinde an Anhängern versammelt.

Seine Plattform dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der propagandistischen Vermarktung von Waffen, die von den Sicherheitsbehörden als extreme Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft werden. Insbesondere der sogenannte SixNeedler, ein Revolver, der Pfeile aus extrem gehärtetem Draht verschießt, wurde zum politischen Zündstoff. Die deutsche Regierung reagierte prompt auf die drastische Zunahme dieser Waffen und verschärfte das Waffenrecht mit Wirkung ab Mitte 2025.

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Verschärfung des Waffenrechts ab 2025

Durch diese gesetzgeberische Maßnahme wurde der freie Verkauf dieser Druckwaffen untersagt, da ihre Durchschlagskraft unangemessen hoch ist. Seit diesem Zeitpunkt ist der Besitz solcher Instrumente nur noch mit einer speziellen staatlichen Genehmigung erlaubt. Dieser Schritt wurde unternommen, nachdem Demonstrationen im Bundesinnenministerium gezeigt hatten, dass die dünnen Nadeln mühöglich Schutzwesten und menschliches Gewebe durchdringen können. Dennoch scheint das Verbot seine abschreckende Wirkung weitgehend zu verfehlen, da Jörg Sprave offensichtlich Strategien entwickelt hat, um die gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen.

In seinen sozialen Medien behauptet er zwar, die neue Rechtslage zu respektieren, gleichzeitig aber gibt er in Videos detailliert an, wie Fans den SixNeedler legal erwerben und possessieren können. Er gibt an, einen juristischen oder logistischen Trick entdeckt zu haben, der den Verkauf im Ausland erlaubt und die Waffe dann nach Deutschland bringen lässt.

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Umgehung des Verbots über Niederlande

Untersuchungen der Journalisten von Stern Investigativ und RTL ergaben, dass der Vertrieb über ein niederländisches Handelsunternehmen läuft, das fast identische Firmennamen und Strukturen wie Spraves deutsches Unternehmen aufweist. Ein Informant bestellte die verbotene Waffe über diesen niederländischen Kanal und erhielt das Paket nach nur wenigen Tagen direkt an seine Haustür geliefert, ohne dass irgendeine Kontrolle stattgefunden hatte. Im Inneren des Pakets befanden sich neben der Waffe auch Dokumente, die direkte Bezüge zu Spraves deutscher Firma herstellten, darunter sogar eine Visitenkarte.

Auf der Waffe selbst war das sogenannte F-Symbol angebracht, welches legalen Druckluftwaffen in Deutschland vorbehalten ist, was die Täuschungsabsicht unterstreicht. Jörg Sprave bestreitet in Interviews jegliche direkte Verantwortung für diese illegalen Lieferketten. Er behauptet, den SixNeedler nur in die Vereinigten Staaten verkauft zu haben und das niederländische Unternehmen als völlig unabhängigen Partner zu betrachten, der lediglich das Recht nutzt, den Markennamen GoGun NL zu verwenden.

Spraves Leugnung der Lieferkettenbeteiligung

Er gibt an, keine Kenntnis von den Lieferungen nach Deutschland zu haben und auch nicht am Verlauf der Lieferkette beteiligt gewesen zu sein, sobald die Waffen die Niederlande verlassen hätten. Diese Aussage steht in krassem Widerspruch zu seinen eigenen YouTube-Kommentaren, in denen er von tausenden Exemplaren spricht, die sich Interessenten aus den Niederlanden nach Deutschland schicken lassen.

Zudem demonstrierte er in Videos die extreme Gefährlichkeit seiner Waffen, indem er zeigte, wie die Pfeile in Modellköpfe und Schutzwesten eindringen. Die Diskrepanz zwischen seiner öffentlichen Darstellung als守法nder Bürger und der praktischen Umsetzung eines globalen Schwarzmarktes wirft schwere Fragen nach der Wirksamkeit der deutschen Waffenkontrollen und der Rolle prominenter Influencer bei der Verbreitung gefährlicher Produkte auf. Die Ermittlungen laufen weiter, um die genauen Verantwortlichen für die Umgehung des Verbots zu identifizieren und die Lücken im Zoll- und Waffenrecht zu schließen.