Die frühere Pornodarstellerin und Ex-Abgeordnete Ilona Staller, besser bekannt als Cicciolina, kündigt ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Rom an. Sie verspricht eine moderne Stadt, wobei ihre Chancen als gering eingeschätzt werden.

Ilona Staller, weltweit bekannt unter ihrem Künstlernamen Cicciolina, kündigt ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt der italienischen Hauptstadt Rom an. Die 75-jährige gebürtige Ungarin teilte diese Entscheidung im Radiosender Rai Radio1 mit und will bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr um den Chefposten im Rathaus von Rom werben. Sie begründet ihre Motivation mit ihrer langen Verbundenheit zur Stadt, auf die sie seit 1972 zurückblicken kann.

Programm und politische Vision

Staller hat ein klares Ziel für ihre Stadtentwicklung formuliert und betont, dass Rom unter ihrer Führung zu einer modernen und lebenswerten Metropole werden soll. Dies bezeichnet sie explizit als den ersten Punkt ihres Wahlprogramms. Die frühere Pornodarstellerin setzt damit auf eine direkte Ansprache der Wähler und will ihre Persönlichkeit als Instrument des Wandels nutzen, um sich von etablierten Politikern abzuheben. Ihre Ankündigung zielt darauf ab, Aufmerksamkeit auf die aktuellen Herausforderungen der Stadt zu lenken und dabei ihren eigenen ungewöhnlichen Lebensweg als politisches Argument einzubringen.

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Historischer Hintergrund und politische Erfahrung

Die politische Erfahrung von Ilona Staller reicht weit zurück und steht im deutlichen Kontrast zu ihrer späteren Bekanntheit in der Unterhaltungsbranche. Bereits im Jahr 1979 trat sie als Spitzenkandidatin der ökologischen Partei Lista del Sole, der sogenannten Sonnenliste, bei Wahlen an. Ihr damaliger Wahlkampfcharakter war außergewöhnlich provokant, da sie bei öffentlichen Auftritten die Brüste entblößte, um für ihre politische Botschaft zu werben. Diese strategische Provokation sorgte für massive mediale Präsenz und prägte ihr öffentliches Bild für Jahrzehnte, lange bevor sie als Cicciolina international als Pornodarstellerin reüssierte.

Parlamentarische Tätigkeit und Parteizugehörigkeit

Zwischen 1987 und 1992 saß Ilona Staller für die Partei Partito Radicale im italienischen Parlament. In dieser Legislaturperiode konnte sie ihre Präsenz im politischen Geschehen auf nationaler Ebene festigen, auch wenn ihre Arbeitsweise weiterhin umstritten und mediale Reize bediente. Nach diesem Einsatz konzentrierte sie sich zunächst stärker auf ihre Karriere im Filmgeschäft. Dennoch blieb ihre Verbindung zur Politik erhalten, wie spätere Versuche zeigten, politisch zurückzukehren. Ihre Zeit im Parlament wird oft als Beispiel für die Fragmentierung und die experimentellen Formen der italienischen Politik in den späten 1980er Jahren diskutiert.

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Aktuelle Kandidatur und Wahlaussichten

Derzeit wird Rom vom sozialdemokratischen Bürgermeister Roberto Gualtieri regiert, der seit Oktober 2021 im Amt ist. Gualtieri hat sein Amt bereits bewährt, wie etwa bei der Wiedereröffnung des Barcaccia-Brunnens auf der Piazza di Spagna im Jahr 2025. Staller selbst hat in ihrem aktuellen Interview nicht preisgegeben, für welche Partei oder welche Listenverbindung sie konkret antreten wird. Experten und politische Beobachter schätzen ihre Chancen auf einen Sieg als minimal ein, da sie sich außerhalb der etablierten Parteienspitzen bewegt. Vergleicht man ihre aktuelle Position mit früheren Versuchen, zeigt sich ein Muster der Isolation im politischen Spektrum.

Vergangene Fehlversuche und Scheitern

Bereits vor dieser aktuellen Ankündigung gab es einen ähnlichen Versuch, in die lokale Politik Roms einzusteigen. Damals scheiterte sie jedoch bei der Kandidatenaufstellung einer Kleinpartei bereits in der Vorabstimmung. Der von dieser Gruppe vorgeschlagene Kandidat konnte anschließend nur 0,08 Prozent der Stimmen bei der eigentlichen Wahl erreichen. Dieser historisch niedrige Wert unterstreicht die Schwierigkeiten, die Staller entgegensteuern müssen, um ernst genommen zu werden. Ohne eine breite Unterstützung durch etablierte Strukturen oder große Parteien ist ein Durchbruch in der aktuellen Kommunalwahl wenig wahrscheinlich, da der politische Wettbewerb in Rom hart umkämpft ist und sich vorwiegend auf große Bündnisse konzentriert.